Напередодні 30-ї річниці загибелі Айртон Сенна, триразового чемпіона світу з автоперегонів у класі Formula 1, Netflix презентувала тизер-трейлер бразильського художнього мінісеріалу “Сенна” / Senna, присвяченого життю та кар’єрі “Короля дощу”.

Сам серіал вийде пізніше 2024 року і покаже життя Айртона Сенни з дитинства та змагань у Formula Ford до фатальної аварії під час Гран-прі Сан-Марино 1994 року.

Сенну зіграв бразильський актор та музикант Ґабріель Леон. Крім того, Метт Мелла знявся у ролі Алена Проста, Йоганнес Генрікс – Нікі Лауда, Стівен Макінтош – Френка Вільямса, Гастон Фріас – Деймон Хілл і таке інше. Хто зіграв Міхаеля Шумахера, який виграв те злощасне Гран-прі, поки що невідомо.