Songs of Silence, майбутня стратегія від Chimera Entertainment, з’явиться у ранньому доступі в Steam у травні, повідомляє Eurogamer.

Songs of Silence – це 4X стратегія, яка поєднує в собі покрокове управління королівством та швидкі битви в реальному часі. Також гра прекрасно виглядає через використання стилю ар-нуво, який ви могли раніше бачити в іграх Supergiant Games чи в серії Banner Saga.

Перед виходом у ранній доступ гра пройде кампанію на Kickstarter, яка, за словами Chimera, дозволить залучити фанатів до процесу розробки, а також забезпечить додаткове фінансування, щоб підготувати гру до раннього доступу.

Кампанія Songs of Silence на Kickstarter розпочнеться 26 березня. Також цього дня стане доступна оновлена демоверсія гри. 23 травня гра вийде в Steam у ранньому доступі. Реліз на PlayStation 5 та Xbox Series X/S також заплановано на цей рік.