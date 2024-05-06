Користувач Х V Scooper повідомив, що наступна гра в серії Tomb Raider буде у відкритому світі. Її події відбуватимуться в Індії, пише Insider Gaming.

Проєктом все ще займається Crystal Dynamics, яка розробила трилогію перезапусків. За словами V Scooper, гра пропонуватиме можливість вільно пересуватися світом за допомогою мотоциклу та парашута.

Гра використовуватиме рушій Unreal Engine 5. Однак інсайдер уточнив, що у нього немає чим засвідчити свої слова, оскільки він отримав інформацію “з перших рук”.

V Scooper проінформував, що гра з’явиться менше ніж за рік, якщо не буде ніяких затримок.

Інформація V Scooper поки нічим не підтверджується, тому її варто сприймати з часткою скептицизму.