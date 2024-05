Користувач Х V Scooper повідомив, що наступна гра в серії Tomb Raider буде у відкритому світі. Її події відбуватимуться в Індії, пише Insider Gaming.

Проєктом все ще займається Crystal Dynamics, яка розробила трилогію перезапусків. За словами V Scooper, гра пропонуватиме можливість вільно пересуватися світом за допомогою мотоциклу та парашута.

Гра використовуватиме рушій Unreal Engine 5. Однак інсайдер уточнив, що у нього немає чим засвідчити свої слова, оскільки він отримав інформацію “з перших рук”.

V Scooper проінформував, що гра з’явиться менше ніж за рік, якщо не буде ніяких затримок.

Next TOMB RAIDER game will be fully open world and set in India

Featuring vast sceneries, free use of the motorcycle, parachute, and common Lara’s traversal methods to unrestrictedly navigate across a big map and its challenges pic.twitter.com/12zGTyiFql

