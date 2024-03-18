Українці за підсумками 2023 року заробили на криптовалюті $850 млн. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації із посиланням на результати дослідження Chainalysis.

«Україна має великий потенціал як один з провідних криптохабів у Східній Європі. Минулого року ми посіли 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви. Ми обійшли Бразилію, Японію та Канаду за цим показником», – йдеться в повідомленні.

У Мінцифри також додали, що для підтримки розвитку криптокомпаній, які зацікавлені працювати на українському ринку, було розроблено проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1.

За інформацією міністерства, його мета полягає в створення сприятливих умов для роботи з новим класом активів та встановленні прозорих правила їхнього оподаткування.

«Легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома», – зазначили в Мінцифри.

Із повним текстом дослідження можна ознайомитися за посиланням.