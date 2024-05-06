Український автопарк у квітні 2024 року поповнили понад 19,8 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Про це повідомляє УкрАвтопром.

Порівняно з квітнем 2023 року реєстрація таких авто зросла на 30%, однак порівняно з попереднім місяцем показник зменшився на 6%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть: дизельні (24%), електромобілі (17), авто з ГБО (6%) та гібриди (5%).

До топ 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли: Volkswagen Golf (1106 одиниць), Renault Megane (916 од.), Skoda Octavia (732 од.), Volkswagen Passat (586 од.), Volkswagen Tiguan (511 од.), Nissan Leaf (497 од.), Nissan Rogue (482 од.), Audi Q5 (466 од.), Tesla Model 3 (414 од.), Audi A4 (373 од.).

Середній вік вживаних машин, які у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис. уживаних легковиків. Це на 38% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що український автопарк у березні 2024 року поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. За рік цей показник збільшився майже в півтора разу.