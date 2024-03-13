Про оновлений седан Hyundai Elantra вже все відомо: нові фари та решітка радіатора, змінені бампери, інші матеріали в салоні. Але головне питання зовсім не в переліку змін, а у вартості автомобіля. Й ось нещодавно були оприлюднені прайси на автомобіль Hyundai Elantra в Україні.

Одразу необхідно відзначити, що оновлений седан Hyundai Elantra буде пропонуватись на українському ринку лише з 1,6-літровим 127-сильним бензиновим двигуном. Наче, є вибір коробок передач, проте 6-ступнева «механіка» доступна лише для стартової комплектації, а решта версій пропонується виключно з 6-ступневим «автоматом».

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Ось де насправді є вибір – так це в переліку чотирьох комплектацій! Базовою виступає Hyundai Elantra Active, але оснащення на межі мінімально необхідного: лише фронтальні подушки, звичайний кондиціонер, сталеві 15-дюймові колісні диски. Але навіть тут присутня цифрова 12,3-дюймова панель приладів, сенсорний 8-дюймовий монітор, камера заднього огляду, підігрів сидінь.

Вже наступна версія Hyundai Elantra Comfort додає бокові подушки безпеки, клімат-контроль, підігрів керма, легкосплавні колісні диски, тонування скла. Нарешті, автомобілі Hyundai Elantra Style та Hyundai Elantra Premium можуть запропонувати безключовий доступ, фари Full LED, решітку радіатора DARK CHROME, збільшені 16- або 17-дюймові легкосплавні колісні диски. Також для цих комплектацій доступний пакет-опція SAFETY з численними системами безпеки.

Вартість автомобіля Hyundai Elantra в Україні:

Hyundai Elantra 1.6 127 6МТ Active – від 808 500 грн.

Hyundai Elantra 1.6 127 6АТ Active – від 852 100 грн.

Hyundai Elantra 1.6 127 6АТ Comfort – від 910 600 грн.

Hyundai Elantra 1.6 127 6АТ Style – від 988 300 грн.

Hyundai Elantra 1.6 127 6АТ Premium – від 1 087 300 грн.