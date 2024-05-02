Сьогодні було представлено Renault Symbioz – це кросовер, який намагається зайняти проміжне положення між класами B-SUV та C-SUV.

Адже він побудований на платформі CMF-B, яка зазвичай використовується для невеликих автомобілів, але розтягнувся до 4,41-метрової довжини. Крім того, кросовер Renault Symbioz виділяється доволі солідним та динамічним дизайном: прямолінійні фари, майже горизонтальна лінія капоту, широка нахилена задня стійка даху тощо.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Наразі відомо, що кросовер Renault Symbioz запропонує лише одну гібридну силову установка. Поєднання 1,6-літрового бензинового двигуна та електромотору, а також стартер-генератору обіцяє загальну потужність 145 к.с. – і вся ця потужність передається виключно на передні колеса.

Проте кросовер Renault Symbioz готовий запропонувати варіативність салону: передбачено рухомий задній диван, завдяки чому можна збільшувати простір для ніг пасажирів або об’єм багажника – аж до 624 літрів. Крім того, інтер’єр новинки Renault Symbioz виділяється вертикальним 10,4-дюймовим дисплеєм та повноформатною цифровою панеллю приладів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Продажі автомобіля Renault Symbioz в Європі мають розпочатись вже влітку поточного року, ціна буде оголошена ближче до моменту початку продажів. А ви б хотіли побачити такий кросовер в Україні?