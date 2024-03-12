Valve обрала час та місце проведення наступного чемпіонату світу по Dota 2, The International 2024.

Змагання пройдуть на Royal Arena у Копенгагені у вересні 2024 року. Цього разу запрошення для участі у фіналі отримують 16 команд, а не 20, як у попередні роки. Склад фіналістів буде оголошено після відбіркових ігор ближче до дати проведення турніру.

Нагадаємо, Valve відмовилась забороняти участь російських кіберспортсменів у змагання з Dota 2. І останній The International у 2023 році виграла саме російська команда Team Spirit. Від того, що у команді грають два начебто українських гравці, стає лише гірше.

Зацікавленість гравців у змагання по Dota 2 продовжує падати. Після рекордного The International 2021, для якого завдяки гравцям був зібраний рекордний призовий фонд у $40 млн, розмір призу суттєво впав. У 2022 році було розіграно $18,9 млн, а у 2023 р. лише $3,1. Це найменша сума з часів The International 2014.

З іншого боку, Dota 2 все ще залишається в Топ 3 найпопулярніших ігор Steam з 700-800 тис. гравців в онлайн щодня.