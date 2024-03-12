Українська студія GSC Game World повідомляє, що Агостіно Сімонетта приєднався до команди у ролі комерційного директора.
Він контролюватиме видавництво та розвиток бізнесу в компанії, співпрацюючи з керівництвом над стратегічним плануванням під час випуску S.T.A.L.K.E.R. 2 та надалі.
Glad I am finally able to share my new adventure. On the 1st of March I have joined @GSC_GW as Chief Commercial Officer overseeing publishing and business development. Exited to be able to contribute to present and future success of such a talented team. 🇺🇦 pic.twitter.com/tXtJWHNjsS
— Ago@TBA (@stiniuk) March 11, 2024
Агостіно має понад 25 років досвіду роботи в ігровій індустрії. Раніше він займав кілька ключових посад у таких компаніях, як SEGA, THQ і Thunderful.
Протягом своєї кар’єри Агостіно працював також на посаді директора з управління глобальним партнерством в ID@Xbox та старшого менеджера з роботи з клієнтами в PlayStation Europe.
«Для мене велика честь приєднатися до GSC Game World як комерційний директор. Оскільки я дружив із компанією протягом багатьох років, я радий співпрацювати з талановитою командою, щоб втілити наше спільне бачення у життя. Я дуже радий запуску S.T.A.L.K.E.R. 2 і сподіваюсь зробити внесок у його успіх, а також у наші захопливі плани на майбутнє, які ми можемо будувати разом», – каже Сімонетта.
Агостіно вперше працював з командою GSC ще під час роботи в Xbox, де він активно підтримував випуск S.T.A.L.K.E.R. 2. Відтоді Агостіно тримав тісні стосунки з компанією.
«Ми раді вітати Агостіно, нашого багатолітнього друга, як нового члена нашої команди. GSC Game World має амбітні плани на майбутнє, з новими проєктами та франшизами у розробці, і ми можемо бути впевнені що хтось із таким досвідом роботи в галузі допоможе втілити їх у реальність. Під час розробки S.T.A.L.K.E.R. 2 компанія зросла до понад 400 співробітників і буде тільки розширюватися. Разом із внеском Агостіно ми залишатимемося вірними нашій місії – створення ігрових світів», – сказав Євген Григорович, гендиректор GSC Game World.
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