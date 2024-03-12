Українська студія GSC Game World повідомляє, що Агостіно Сімонетта приєднався до команди у ролі комерційного директора.

Він контролюватиме видавництво та розвиток бізнесу в компанії, співпрацюючи з керівництвом над стратегічним плануванням під час випуску S.T.A.L.K.E.R. 2 та надалі.

Glad I am finally able to share my new adventure. On the 1st of March I have joined @GSC_GW as Chief Commercial Officer overseeing publishing and business development. Exited to be able to contribute to present and future success of such a talented team. 🇺🇦 pic.twitter.com/tXtJWHNjsS — Ago@TBA (@stiniuk) March 11, 2024

Агостіно має понад 25 років досвіду роботи в ігровій індустрії. Раніше він займав кілька ключових посад у таких компаніях, як SEGA, THQ і Thunderful.

Протягом своєї кар’єри Агостіно працював також на посаді директора з управління глобальним партнерством в ID@Xbox та старшого менеджера з роботи з клієнтами в PlayStation Europe.

«Для мене велика честь приєднатися до GSC Game World як комерційний директор. Оскільки я дружив із компанією протягом багатьох років, я радий співпрацювати з талановитою командою, щоб втілити наше спільне бачення у життя. Я дуже радий запуску S.T.A.L.K.E.R. 2 і сподіваюсь зробити внесок у його успіх, а також у наші захопливі плани на майбутнє, які ми можемо будувати разом», – каже Сімонетта.

Агостіно вперше працював з командою GSC ще під час роботи в Xbox, де він активно підтримував випуск S.T.A.L.K.E.R. 2. Відтоді Агостіно тримав тісні стосунки з компанією.