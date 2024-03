Українська студія GSC Game World повідомляє, що Агостіно Сімонетта приєднався до команди у ролі комерційного директора.

Він контролюватиме видавництво та розвиток бізнесу в компанії, співпрацюючи з керівництвом над стратегічним плануванням під час випуску S.T.A.L.K.E.R. 2 та надалі.

Glad I am finally able to share my new adventure. On the 1st of March I have joined @GSC_GW as Chief Commercial Officer overseeing publishing and business development. Exited to be able to contribute to present and future success of such a talented team. 🇺🇦 pic.twitter.com/tXtJWHNjsS

— Ago@TBA (@stiniuk) March 11, 2024