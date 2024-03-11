Лінус Торвальдс випустив версію 6.8 ядра Linux та відзначив «випадкову Git-нумерологію» — коли робота над цією версією ядра закінчилася, Git-репозиторій, який використовувався для її відстеження, містив 9,996 мільйонів об’єктів, повідомляє The Register.

«Отже, для того, щоб порахувати кількість коммітів у цьому випуску, знадобилося трохи більше часу, ніж я хотів би, – пише Торвальдс у повідомленні про вихід версії 6.8. – Але, схоже, це було пов’язано з різними оновленнями для самоперевірки (зокрема, мережевими), а не з будь-якими реальними ознаками проблем».

Розробник повідомив, що це буде останнє основне ядро, яке матиме менше 10 мільйонів об’єктів Git.

«Звісно, в цьому немає абсолютно нічого особливого, окрім приємного круглого числа. Git’у все одно», – додав він.

Насправді магія трохи втрачається з усвідомленням того, що linux-next – інше дерево оновлень ядра Linux, яке веде не Торвальдс – вже давно налічує понад 10 мільйонів об’єктів Git.

Торвальдс оцінив додавання нового драйвера Xe drm як найбільш значуще доповнення до цієї версії ядра. Драйвер забезпечує роботу графічних процесорів Intel, незалежно від того, чи вони інтегровані в процесор, чи є окремими пристроями. Оновлення вважається експериментальним.

Ще одне доповнення до ядра додає підтримку Nitro від Amazon Web Services, технології ізоляції хмарного гіганта, яка перекладає функції безпеки та мережевої роботи на мережеву карту SmartNIC. Новий драйвер відкриває апаратне забезпечення Nitro для ядра, дозволяючи гостям Linux отримати доступ до пропонованих ним сервісів.

Файлова система bcachefs, одне з великих доповнень до Linux 6.7, отримала деякі виправлення, які допомогли підвищити продуктивність. Ще одне покращення дозволило використовувати ядро Rust на процесорах, які використовують китайську архітектуру LoongArch.

Графічне обладнання Raspberry Pi 5 отримало більшу підтримку, а контролери Switch Online від Nintendo тепер підтримуються Linux.

Пост Торвальдса закінчився закликом до розробників ядра протестувати версію 6.8 ядра, а також подякою тим, хто вже надіслав pulls для версії 6.9 ядра до того, як відкрилося вікно його злиття.

Контекст:

Що таке об’єкти Git? Це різні типи даних у сховищі. Існує чотири типи об’єктів: блоби (blobs) для вмісту файлів, дерева для каталогів, комміти для версій сховища і теги для позначення важливих моментів.