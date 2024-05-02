Microsoft визнала, що в оновлені Windows за квітень з’явилася проблема, яка ламає VPN-з’єднання для деяких користувачів. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Зараз Microsoft інформує, що розслідує скарги від користувачів та обіцяє дати більше інформації на тему в наступні дні. Розв’язання проблеми повинне з’явитися у наступній збірці ОС.

Станом на зараз компанія не пропонує якихось обхідних шляхів для користувачів, у яких зламалося з’єднання з VPN. Натомість Microsoft просить власників домашніх ПК та бізнес-користувачів звернутися за допомогою до підтримки.

Проблема існує в оновленнях безпеки та оновлення прев’ю версії операційної системи.

Серед версій для клієнтів це: Windows 11 22H2/23H2 (KB5036893), 21H2 (KB5036894) та Windows 10 (KB5036892).

Також проблем існує на наступних серверних версіях ОС: Windows Server 2022 (KB5036909), 2019 (KB5036896), 2016 (KB5036899), 2012 R2 (KB5036960), 2012 (KB5036969), 2008 R2 (KB5036967), 2008 (KB5036932).