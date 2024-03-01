У профтехах України запроваджують нову навчальну програму – «Оператор цивільних дронів». Цього року її викладатимуть в семи навчальних закладах, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

«Цього року в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів», – поділився він.

За його інформацією, завдяки підтримці ЄС було закуплено дрони для практичного навчання та підготовлено викладачів. У планах – розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дозволить повноцінно готувати учнів цієї професії.

«Вміти керувати цивільним дроном – надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни», – зауважив Михайло Федоров.

Минулого грудня Михайло Федоров анонсував трансформацію уроків «Захисту України». З-поміж іншого в її межах передбачена закупівля обладнання. Йдеться про симуляції управління дронами, навчальні тири та макети, аптечки й тренажери для серцевої реалізації, тренажер дефібрилятора, турнікети, а також навчальні набори для роботи з електронікою, зв’язком і 3D-друком.