Мільярдер Адам Нейман намагається викупити збанкрутілу американську компанію WeWork, яка мала репутацію одного із найдорожчих стартапів. Про це повідомляє TechCrunch.

Бізнесмен був співзасновником WeWork, яка фокусувалася на оренді офісних приміщень для стартапів та фрілансерів. Однак у 2019 році він пішов у відставку.

Тепер мільярдер прагне купити компанію. Проте WeWork, схоже, цим не сильно зацікавилася. Це випливає з інформації адвокатів, які представляють інтереси Адама Неймана, його нового стартапу Flow Global Holdings та афілійованих осіб.

Вони заявили, що вражені відсутністю інтересу з боку WeWork навіть у наданні інформації у відповідь на спроби зробити пропозицію про купівлю компанії.

За інформацією адвокатів, до роботи над цією пропозицією долучився також фонд Third Point Денна Лоеба. Хоча у фонді уточнили, що провели лише попередні переговори з Flow та Адамом Нейманом та не взяли на себе зобов’язань долучитися до будь-якої угоди.

Водночас у WeWork розповіли, що регулярно отримують вираження зацікавленості від зовнішніх осіб.

«Ми та наші радники завжди переглядаємо ці підходи, щоб діяти в найкращих інтересах компанії», – заявили у WeWork.

Нагадаємо, що компанія пройшла непростий шлях. Її вартість в пікові моменти оцінювалася в $47 млрд. Проте ситуація кардинально змінилася після провалу IPO. Ще одним серйозним викликом стала пандемія, коли замість роботи в офісах працівники почали працювати віддалено з дому.

Зрештою минулого року WeWork звернулася за захистом від банкрутства за Главою 11 Кодексу США про банкрутство.