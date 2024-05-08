Український топменеджер у галузі інновацій Дмитро Шимків повідомив про офіційний запуск сервісу повністю диджиталізованого неострахування здоров’я lilo. За його словами, проєкт стартував наприкінці квітня.

У пості на Facebook Дмитро Шимків розповів, що на відміну від багатьох класичних страхових lilo орієнтується в першу чергу на індивідуальних клієнтів.

За словами топменеджера, він є членом наглядової ради, інвестором та радником розвитку в lilo. Водночас Forbes із посиланням на проєкт пише, що засновник Helsi Самвел Акобян і ексгендиректор Prozorro Василь Задворний також взяли участь у запуску сервісу. Самвел Акобян зауважив, що в проєкт вклали близько $1 млн.

Топпартнер lilo – приватна клініка “Добробут”. А її CEO Вадим Шекман став членом наглядової ради нового сервісу.

“Чому я пішов в цей проєкт? Команда, візія та бізнес можливість. По-перше, в нас супер команда, яка чудово розуміється на рішеннях SaaS, медицині, системі охорони здоров’я, пацієнтах, фармацевтиці, страхуванні та сучасному цифровому контексті”, – написав Дмитро Шимків.

Ще однією причиною участі в lilo він називає те, що “взагалі це дуже прикольно створювати ринок і робити disruption в тому, що всі вважають усталеним”.

“Ми хочемо жити довго, тому превенція, піклування про власне здоров’я є світовим трендом, а страхування – це форма фінансування. Страхування без піклування про здоров’я пацієнтів, чисто як фінансовий сервіс сучасному поколінню не цікаво. Треба звільнити лікарів та пацієнтів від обслуговування фінансових трансакцій, а дати їм більше часу займатися медициною та здоров’ям. Сучасні цифрові технології, включно із генеративним штучним інтелектом нам в допомогу”, – пояснив Дмитро Шимків.

І нарешті, на його думку, ринок досить цікавий, бізнес-модель приваблива, є розуміння шляху та результату.

За інформацією на сайті lilo, сервіс стартував з Києва. Але команда активно працює над тим, щоб пропонувати послуги та медичний поліс lilo і в інших містах.

“Наразі медична допомога надається на базі всіх 17 медичних центрів Добробуту, однак невідкладна, стаціонарна та інші види допомоги можуть надаватися на базі клінік МЕДІКОМ і TOP DENIS CLINIC. Також до ваших послуг мережа медичних лабораторій ДІЛА та найбільші аптечні мережі країни”, – написано на сайті.

Тут також сказано, що у страхуванні сервісу є певні обмеження. Приміром, зараз поліс дмс lilo доступний для фізичних осіб віку 20-50, які не перебувають на обліку в наркологічних, психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерах, центрах по профілактиці та боротьбі зі СНІДом, не є людьми з інвалідністю 1 та 2 групи та які на час укладання договору не є онкологічними хворими чи хворими на тяжкі форми захворювань серцево-судинної системи (стенокардія, інфаркт міокарда, аортокоронарне шунтування).