США відкликали ліцензію, яка дозволяла виробникам чипів для ноутбуків та смартфонів, таким як Intel та Qualcomm, продавати їх китайській Huawei. Про це повідомляє Reuters із посиланням на людей, знайомих зі справою.

Одне з джерел видання повідомило, що 7 травня деякі компанії отримали сповіщення, що їхня ліцензія на продаж чипів китайській компанії була відкликана й зміни набувають чинності негайно.

Водночас поки невідомий весь список компаній, які отримали подібну заяву.

Такі дії зі сторони уряду США відбулися після того, як минулого місяця Huawei випустила ноутбук MateBook X Pro з ШІ-функціональністю, який працює на процесорі Intel Core Ultra 9.

“Ці дії зміцнять національну безпеку США, захистять американську винахідливість і зменшать здатність комуністичного Китаю розвивати свої технології”, – заявила членка Конгресу від Республіканської партії Еліз Стефанік.

Представники Intel відмовилися коментувати заяву, а Qualcomm та Huawei не надали жодних відповідей.