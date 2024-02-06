ASUS Zenfone 11 Ultra

Попри чутки про закриття лінійки Zenfone, компанія ASUS поки не збирається від неї відмовлятися та навпаки готує до випуску новий флагманський смартфон – Zenfone 11 Ultra. Інформацію про нього опублікували інсайдери Еван Бласс та Мукул Шарма, завдяки чому можна оцінити дизайн моделі та її очікувані характеристики.

Zenfone 11 Ultra отримає схожий на ROG Phone 8 та ROG Phone 8 Pro дизайн з великим блоком камер, що помітно виступає з корпусу, відносно тонкими рамками дисплея та вирізом під фронтальну камеру.

Те саме стосується не тільки дизайну, але й екрану та інших характеристик. Zenfone 11 Ultra отримає 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільністю 2400×1080 точок, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення від 1 до 144 Гц. Єдина відмінність тут в частоті оновлення, яка є меншою від заявлених в ROG Phone 8 165 Гц. Проте можна припустити, що максимальна яскравість буде на тому ж рівні – 1600 ніт у звичайному режимі та 2500 ніт в автоматичному.

Для платформи Zenfone 11 Ultra компанія ASUS так само використає топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 з графікою Adreno 750, до 16 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5X та до 512 ГБ накопичувач UFS 4.0. Виток не вказує цю інформацію, але з огляду на характеристики ROG Phone 8, скоріше за все Zenfone 11 Ultra також отримає найновіші бездротові протоколи Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3. В апараті так само буде можливість підʼєднувати дротові навушники через 3,5 мм розʼєм та будуть стереодинаміки з налаштуваннями від Dirac.

Zenfone 11 Ultra буде мати три основні камери:

• 50 МП ширококутну Sony IMX890 з оптичною стабілізацією типу gimbal;

• 13 МП надширококутну з кутом огляду 120°;

• 32 МП телефото 3x оптичним наближенням та оптичною стабілізацією.

Фронтальна камера в смартфоні 32-мегапіксельна з RGBW сенсором.

Вбудований в Zenfone 11 Ultra акумулятор буде мати ємність 5500 мА⋅год з підтримкою швидкого дротового заряджання до 65 Вт та бездротового до 15 Вт.

Загалом, з характеристик та дизайну можна зробити висновок, що Zenfone 11 Ultra є майже повною копією ROG Phone 8. Це нова стратегія для ASUS, раніше компанія випускала в лінійці Zenfone компактні 5,9-дюймові моделі, останньою з яких став Zenfone 10. Водночас поки що незрозуміло, чи буде ASUS далі випускати компактніші смартфони чи чутки все ж виявилися правдивими, й розвитком всього мобільного напрямку виробника буде займатися команда ROG Phone, в той час, як лінійка Zenfone поки що буде зберігатися лише як ребрендинг ігрових моделей.