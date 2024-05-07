Після того, як оновлення One UI 6.1 із набором нових функцій з’явилося на смартфонах серії Galaxy S24 та попередніх преміальних пристроях компанії, Samsung починає планувати реліз оновлення на середньобюджетних телефонах.

Як пише SamMobile з посиланням на пост у X від інсайдера CID, One UI 6.1 може з’явитися на Galaxy A53, A54 та S21 FE у Канаді вже 14 травня. Залежно від регіону, власники смартфонів з інших країн можуть отримати оновлення навіть швидше.

Ймовірніше за все, смартфони не отримають підтримку функцій Galaxy AI, проте й без них One UI 6.1 має чимало нововведень. Зокрема кастомні наліпки з ефектами, покращений пошук зображень у галереї, оновлений Quick Share та програму Samsung Find, оновлення стандартних програм та багато іншого.