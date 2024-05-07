Після того, як оновлення One UI 6.1 із набором нових функцій з’явилося на смартфонах серії Galaxy S24 та попередніх преміальних пристроях компанії, Samsung починає планувати реліз оновлення на середньобюджетних телефонах.

Як пише SamMobile з посиланням на пост у X від інсайдера CID, One UI 6.1 може з’явитися на Galaxy A53, A54 та S21 FE у Канаді вже 14 травня. Залежно від регіону, власники смартфонів з інших країн можуть отримати оновлення навіть швидше.

BREAKING‼️ One UI 6.1 for S21 FE, A53, A54 in CANADA 𝗠𝗔𝗬 𝟭𝟰 🎉🎉 I know a lot have been asking non-stop for this so here it is 😎😎 pic.twitter.com/SdVCNfdzKV — CID (@theonecid) May 3, 2024

Ймовірніше за все, смартфони не отримають підтримку функцій Galaxy AI, проте й без них One UI 6.1 має чимало нововведень. Зокрема кастомні наліпки з ефектами, покращений пошук зображень у галереї, оновлений Quick Share та програму Samsung Find, оновлення стандартних програм та багато іншого.