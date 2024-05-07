Нова статистика від Counterpoint засвідчує, що iPhone 15 Pro Max є лідером серед найбільш продаваних смартфонів у I кварталі 2024 року. На нього припадає 4,4% від усього ринку.

До топ 5 також входять iPhone 15, 15 Pro та 14, а закриває п’ятірку лідерів Samsung Galaxy S24 Ultra, який отримав 1,9% ринку.

Далі у списку є також iPhone 15 Plus, який опинився на 8 місці, та ще кілька Galaxy – A15 5G, A54, S24 та A34.

Що цікаво, 7 із 10 смартфонів – із преміальної цінової категорії та коштують від $600. Аналітики аргументують цю тенденцію тим, що покупці хочуть найкращі смартфони, щоб у них не виникало потреби частіше їх змінювати.

Вони також прогнозують, що у майбутньому топ 10 найпопулярніших смартфонів отримають більшу частку від загального обсягу продажів смартфонів, оскільки OEM-виробники зосереджуються на компактніших портфоліо з преміальними функціями, включаючи генеративний ШІ.

Нагадаємо, за статистикою Counterpoin, iPhone 14 Pro був найпродаванішим смартфоном 2023 року, а загалом до топ 10 входило сім різних моделей пристрою Apple.