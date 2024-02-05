Останнє опитування у Steam показало, що Windows 11 набирає все більшої популярності серед геймерів. Водночас частка Linux та MacOS серед користувачів продовжує падати.

Попри те, що Windows 10 залишається найпопулярнішою операційною системою, серед геймерів її частка починає падати. Windows 10 використовує 51,43% користувачів Steam, це на 2,02% менше ніж у грудні, а от 11 зросла до 44,24%.

Ще однією цікавою статистикою є мова клієнту, де частина користувачів з українською мовою зросла на 0,03% – до 0,71%.

Серед інших даних, опитування показує, що все менше гравців використовують системи з 8 ГБ або менше оперативної пам’яті. 49,6% користувачів мають пристрої з 16 ГБ оперативної пам’яті, 23% з 32 ГБ, та 13,67% – 8 ГБ.

Nvidia GeForce RTX 3060 продовжує бути найпопулярнішою відеокартою з 4,83% від усіх користувачів. GTX 1650 на другому місці з 4,53%. RTX 3060 для ноутбуків на 3 місці, цією картою користується 3,73% користувачів.