Вчитель фізкультури середньої школи в окрузі Балтімор, США був заарештований і звинувачений у використанні сервісу клонування голосу з ШІ, щоб підставити директора школи, повідомляє The Verge.

Поліція округу Балтімор вважає, що запис голосу директора середньої школи Пайксвілла Еріка Айсверта, який висловлював расистські та антисемітські коментарі, виявився підробленим. Експерти повідомили поліції, що запис, який на короткий час призвів до відсторонення Айсверта від роботи, має “рівний тон, незвично чисті фонові звуки та відсутність послідовних звуків дихання або пауз”.

Поліція округу Балтімор відстежила запис до Дажона Дар’єна, колишнього спортивного директора школи, чиє ім’я також згадується в аудіозаписі. Повідомляється, що він мав доступ до шкільних комп’ютерів та інструментів OpenAI та сервісів Microsoft Bing Cha. Також повідомляється, що Дар’єн причетний до розповсюдження аудіозапису.

Невідомо, яку саме голосову платформу зі штучним інтелектом використовував Дар’єн.

“Вважається, що Дажон Дар’єн, який був спортивним директором середньої школи Пайксвілла, зробив цей запис, щоб помститися Еріку Айсверту, який в той час проводив розслідування щодо можливого зловживання шкільними коштами Дар’єном, — заявила поліція після арешту вчителя.

Він був звільнений після внесення застави, і йому пред’явлені звинувачення в крадіжці (у зв’язку з проблемою зі шкільними коштами), перешкоджанні роботі школи, помсті свідку і переслідуванні.