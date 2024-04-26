Microsoft повідомила про прибуток у розмірі $21,9 мільярда, Google заробила $23,7 мільярда – обидві компанії стверджують, що частиною такого успіху є штучний інтелект.

Як пише Business Insider, генеральний директор Alphabet, материнської компанії Google, Сундар Пічаї розповів, що хоч велика частина заробітку йде від реклами у пошуковику, він також підкреслив внесок Cloud, який тепер постачається з генеративними службами штучного інтелекту через модель Gemini.

“У Cloud ми анонсували понад 1000 нових продуктів і функцій за минулі 8 місяців. На Google Cloud Next понад 300 клієнтів і партнерів розповіли про свої успіхи в області штучного інтелекту за допомогою Google Cloud, зокрема глобальні бренди, такі як Bayer, Cintas, Mercedes. Benz, Walmart і багато інших”, – сказав Пічаї інвесторам під час телефонної розмови.

Головна фінансова директорка Alphabet Рут Порат розповіла під час розмови з інвесторами, що хмарний сегмент компанії приніс $9,6 мільярда доходу.

Водночас Microsoft також відзначає великий внесок хмарного бізнесу та штучного інтелекту. Компанія отримала $26,7 мільярда доходу від своїх хмарних продуктів, включаючи Azure. Компанія заявила, що 7% її зростання завдяки Azure припало на ШІ.

“Стек Copilot організовує нову еру трансформації штучного інтелекту, забезпечуючи кращі бізнес-результати в усіх ролях і галузях”, – сказав Сатья Наделла.

Ці результати також відобразилися й на інвесторах, які задоволені результатами обох компаній. Це також призвело до різкого зростання акцій компаній, на відмінну від тієї ж Meta, яка після фінансового звіту втратила 16% вартості акцій.