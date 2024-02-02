Компанія Apple повідомила про повернення до зростання у першому фінансовому кварталі, завершивши серію з чотирьох кварталів падіння доходів поспіль, повідомляє Silicon Angle. Попри цей позитивний розвиток подій, акції Apple зазнали падіння на тривалих торгах через більш ніж 13% падіння продажів на ключовому китайському ринку та попередження про потенційну слабкість продажів iPhone у поточному кварталі.

За перший квартал 2024 фінансового року Apple оголосила про прибуток у розмірі $2,18 на акцію до вирахування певних витрат, таких як компенсація за акції, що перевершило очікування аналітиків на рівні $2,10 на акцію. Виторг зріс на 2%, досягнувши $119,58 млрд, що перевищило прогнозовані $117,91 млрд. Чистий прибуток за квартал склав $33,91 млрд, збільшившись з $29,9 млрд у попередньому році.

Apple утрималася від надання офіційних рекомендацій щодо поточного кварталу, що стало стандартною практикою з початку пандемії COVID-19. Однак фінансовий директор Apple Лука Маестрі під час телефонної конференції зазначив, що продажі iPhone у поточному кварталі, як очікується, будуть подібними до попереднього року, після коригування продажів на суму $5 мільярдів, що пояснюється перевищенням показників під час фази відновлення поставок після закриття фабрик, пов’язаних з пандемією.

Інвестори продемонстрували початковий ентузіазм після публікації результатів, але акції Apple швидко просіли, впавши більш ніж на 3% у післяобідній торгівлі. Така реакція відбулася, попри збільшення валового прибутку Apple до 45% за квартал і повернення компанії до зростання після попереднього зниження доходів.

Тім Кук, генеральний директор Apple, підкреслив «величезне прискорення» деяких темпів зростання компанії порівняно з попереднім кварталом, попри те, що в цьому кварталі було на один тиждень менше, ніж торік. Виторг від продажу iPhone за квартал склала $69,7 млрд, що майже на 6% більше, ніж у попередньому році, що свідчить про високий попит на нові моделі iPhone 15, представлені у вересні.

Сервісний бізнес, який включає підписку на Apple Music, гарантійне обслуговування, рекламу, доходи від Apple Pay тощо, також продемонстрував зростання: за квартал продажі збільшилися на 11% до $23,11 млрд. Інвестори пильно стежать за цим зростанням як за ключовим напрямком для розширення Apple.

Зараз Apple може похвалитися 2,2 мільярдами активних пристроїв, порівняно з 2 мільярдами роком раніше, що свідчить про перспективи зростання сервісного підрозділу. Попри проблеми на китайському ринку і зниження продажів iPad, бізнес розумних годинників Apple показав позитивні результати, а продажі перевищили очікування.

Кук також натякнув на плани Apple глибше зануритися в штучний інтелект, припускаючи, що пізніше цього року компанія зробить важливе оголошення, щоб конкурувати в індустрії генеративного ШІ поряд з великими технологічними компаніями.

За словами Кука, Apple витрачає «величезну кількість часу і зусиль» на функції штучного інтелекту, які будуть анонсовані в найближчі місяці.

Кук також стверджує, що Apple «не стрибала у вагон штучного інтелекту» лише для того, щоб наздогнати решту індустрії. За його словами, компанія шукала правильний момент для додавання функцій штучного інтелекту — і вона його знайшла.