Чутки про ремастер Until Dawn офіційно підтвердились. Гру перебудують на рушії Unreal Engine 5 та випустять на PlayStation 5 та ПК вже цього року.

Гра отримає покращену графіку та анімації. Персонажі, оточення та ефекти також будуть оновлені. Також у ремастері з’явиться режим від третьої особи.

Ще одним великим оновленням ремастеру стане цілком новий саундтрек від легендарного композитора горрорів Марка Корвена.

Основний сюжет залишається незмінним, проте розробники скористались можливість аби розширити недосліджені емоційні частини історії.

Також нагадуємо, що Until Dawn отримає кіноадаптацію від режисера фільму «Шазам!» Девіда Ф. Сандберга та сценариста «Воно: Частина друга» Гарі Добермана.