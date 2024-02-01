Упродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, повідомляє УкрАвтопром.

З найкращим результатом закінчила місяць Toyota – 764 авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових авто японської марки в Україні зросла на 31%.

Другою за популярністю маркою стала Renault – 504 одиниць. Французька марка покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза.

Третє місце в рейтингу у Volkswagen – 476 од. (+133%). На четвертому місці Skoda – 312 од. (+33%), а на п’ятому – Nissan із результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.

Також до ТОП – 10 місяця увійшли: Hyundai – 177 од. (+11%); Suzuki – 160 од. (-13%); Peugeot – 159 од. (+657%); Lexus – 151 од. (+66%); Mazda – 149 од. (+54%).

Бестселером січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж роком раніше.