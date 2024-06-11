Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко анонсував проєкт сонячних електростанцій. Він має кодову назву “Сонце під ключ”. Детальніше про це CEO компанії-постачальника електроенергії написав у Facebook.

“Складна ситуація в енергетиці не вирішиться раптово і повністю, нам усім треба докласти зусиль, щоб пройти зиму якомога спокійніше. У YASNO є експертиза в напрямі сонячних електростанцій. Тому перезапускаємо продукт, який поки що має кодову назву “Сонце під ключ”, – розповів Сергій Коваленко.

За словами гендиректора YASNO, проєкт здебільшого концентруватиметься на бізнесах. Проте тут мають також пропозицію й для побутових клієнтів.

“За нами проєкт “під ключ”: технічна розробка, підбір обладнання, організація монтажних робіт та введення станції в експлуатацію. Якщо ви захочете заробляти на сонячній електростанції та продавати надлишки, ми окремо укладемо договір купівлі-продажу”, – пояснив він.

Сергій Коваленко також додав, що охочі можуть залишати заявки на сайті, на якому є калькулятор з орієнтовною вартістю.

До слова, на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024 президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна повинна реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб’єктів, які можливо зараз відновити до зими, протягом наступних 3-4 місяців.