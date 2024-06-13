Міністерство фінансів США заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT будь-яким особам, які перебувають в росії. Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства.

“У координації з Міністерством торгівлі США та відповідно до зусиль G7, спрямованих на руйнування залежності російської військово-промислової бази від іноземних ІТ-систем, Міністерство фінансів вжило заходів для обмеження доступу російської військово-промислової бази до певного програмного забезпечення та послуг, пов’язаних з ІТ”, – сказано в повідомленні.

Відповідно до нового рішення, буде заборонено:

Надавати IT-консультації та послуги з проєктування;

Надавати послуги з ІТ-підтримки та хмарні послуги для програмного забезпечення з метою управління підприємством, а також ПЗ для проєктування та виробництва.

Водночас у відомстві уточнили, що заборона не стосуватиметься деяких операцій – зокрема тих, які пов’язані з певними гуманітарними, телекомунікаційними та інтернет-транзакціями.

За інформацією Міністерства фінансів США, це рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.