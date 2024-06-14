Процесор Snapdragon X Elite тільки починає з’являтися, а перші відгуки не виглядають надто оптимістичними. Користувач Reddit r/caponica23 отримав Samsung Galaxy Book4 Edge та поділився результатами бенчмарків. Він повідомляє, що новий ноутбук із процесором Snapdragon X Elite програє в продуктивності iPhone 12 mini. Про це пише Tom’s Hardware.

Тести в GeekBench і CrystalDiskMark, а також в деяких іграх показали, що процесор не дуже добре справляється зі своїми завданнями. Комп’ютер набрав 1829 балів на одноядерному і 11379 на багатоядерному процесорах при живленні від акумулятора.

При підключенні до мережі продуктивність зросла до 1841 бала на одному ядрі та 11537 балів на декількох ядрах. Ці цифри значно нижчі за результати власних тестів Qualcomm, які показували 2977 балів в одноядерному режимі та 15086 балів в багатоядерному режимі.

Продуктивність в іграх також виявилася низькою. Resident Evil Village працювала в 40-50 кадрів в секунду при роздільній здатності 1080p і з AMD FSR у режимі продуктивності.

Проте, цілком можливо, що справа в апаратній помилці. В тестах процесор ні разу не розігнався вище 2,52 ГГц. X Elite же рекламується з тактовою частотою до 4,0 ГГц. Користувачі припускають, що це обмеження було виставлено саме Samsung, щоб не перегрівати ноутбук та берегти акумулятор.

Хоча ембарго Qualcomm на огляди ще не знято, медіа повідомляє, що його журналістам вдалося попрацювати з ноутбуками Microsoft Surface, в яких стояли процесори Snapdragon X Elite. Вищеописаних проблем на ноутбуках Microsoft не було помічено.