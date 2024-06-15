Кооперативний/командний шутер Shatterline від київської студії Frag Lab готується до кардинального перезавантаження та повноцінного релізу. Про це йдеться у повідомленні на сторінці гри у Steam. Розробники готують нові функції, тому збираються на деякий час вимкнути ігрові сервери.

“Ми раді повідомити, що на горизонті Shatterline відкривається новий захоплюючий етап і що ми завершуємо Дочасний доступ і готуємось до повного запуску. За останні два роки ми отримали масу безцінних відгуків і важливих даних від нашої відданої спільноти – ми зробили все можливе, щоб не відставати від них, і ми прагнемо робити це у майбутньому.

Протягом цього часу ми також вели захоплюючі розмови з новими партнерами та брендами, які ми збираємося включити до розширення всесвіту Shatterline.

Наша команда відчайдушно прагне представити нові механізми, які, на нашу думку, будуть неймовірно захоплюючими та корисними для наших гравців. Однак підтримувати роботу в реальному часі з одночасним створенням цих нових функцій є складним завданням. Щоб повністю зосередитися на цьому розвитку, ми відправляємо гру на пенсію в осяжному майбутньому.

Уважно стежте за нами, оскільки найближчими місяцями ми будемо ділитися цікавими новинами. Ми не можемо дочекатися, щоб розкрити весь потенціал Shatterline, і навіть війна, що триває, не може зупинити нас!

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЗ

Припинення монетизації: всі покупки в грі будуть негайно вимкнені.

Безкоштовний доступ до завершення роботи: гравці можуть продовжувати завантажувати та користуватися Shatterline до закриття серверів 1 серпня 2024 року.

Безкоштовний сезонний абонемент: ми запускаємо останній безкоштовний сезонний абонемент із вмістом попередніх сезонів.

Відшкодування: відшкодування буде надано кожному гравцеві, який здійснив покупку в Shatterline за останні 15 днів (з 1 червня 2024 року о 3:00 EDT/9:00 CEST).”