Компактне купе BMW M2 наче існує в своєму власному вимірі, присвяченому справжнім “петрол-хедам” та фанатам класики автомобільного світу.

І проміжні оновлення купе BMW 2-серії загалом – як-то запуск більш сучасної операційної системи BMW OS 8.5 для мультимедійної системи, поява нового М-керма та зміна дефлекторів вентиляції – не можуть вплинути на загальну сутність оновленого автомобіля BMW M2: це все також невелике купе з великим та дуже потужним двигуном.

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Причому з оновленням цієї потужності для BMW M2 стало ще більше. Відтепер бензиновий 3-літровий 6-циліндровий турбомотор видає 480 к.с. проти 460 к.с. раніше, а крутний момент становить 550 Нм (для версії з 6-ступеневою МКПП) або ж навіть збільшується до 600 Нм (для версії з 8-ступеневою АКПП). При цьому привод – виключно на задні колеса.

Збільшення потужності дозволило покращити динаміку: вправа 0-100 км/год. дається за 4,2 секунди (МКПП) або навіть за 4 секунді рівно (АКПП). Максимальна швидкість автомобіля BMW M2 становить 250 км/год., але за бажанням та за умови замовлення опції-пакету її можна збільшити до 285 км/год.

У салоні BMW M2 водія очікувано зустрічають спортивні сидіння, червоно-чорне оздоблення, вищезгадане М-кермо та нова операційна система мультимедійної системи.

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Але навряд це так важливо у випадку BMW M2, де головну роль в салоні відіграють важіль коробки передач та кнопка зміни голосу спортивної вихлопної системи: потужно та гучно, все в руках водія! Можна не сумніватися, що у випадку BMW M2 важливий не перелік оновлень, а емоції, які дарує такий автомобіль.

Продажі BMW M2 мають розпочатись вже у серпні. Вартість оновленого купе в Європі стартує з відмітки близько 76,5 тисяч євро для версії з “автоматом” та 80 тисяч євро за версію з “механікою”. Ось так виходить – класика в ціні!