Alphabet, материнська компанія Google, повідомила про кращі, ніж очікувалося, доходи та прибуток за IV квартал 2023 року. Проте доходи від реклами виявилися нижчими за прогнози аналітиків, тож акції компанії впали на понад 6% у вівторок. Про це пише CNBC.

Чистий прибуток Alphabet збільшився за рік на 52% та досяг $20,7 млрд або $1,64 на акцію. У IV кварталі 2022 року прибуток компанії складав $13,6 млрд або $1,05 на акцію. У LSEG прогнозували, що прибуток Alphabet у фінальному кварталі минулого року складатиме $1,59 на акцію.

Доходи гіганта в IV кварталі 2023 року досягли $86,3 млрд. Це на 13% більше, ніж роком раніше – тоді доходи компанії оцінювалися на рівні $76,05 млрд. За очікуваннями LSEG, доходи Alphabet в останньому кварталі 2023 року мали скласти $85,33 млрд.

Проте, за даними StreetAccount, рекламні доходи Google у розмірі $65,52 млрд виявилися нижчими за прогнози аналітиків на рівні $65,94 млрд. Хоча роком раніше цей показник складав $59,04 млрд.

Доходи від реклами на YouTube збільшилися за рік із $7,96 млрд до $9,2 млрд. Пошуковий сервіс Google забезпечив доходи від реклами в розмірі $48,02 млрд порівняно з $42,6 млрд роком раніше.