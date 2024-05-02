У США на атомній електростанції Vogtle поблизу Вейнсборо (Джорджія) ввели в комерційну експлуатацію другий реактор Westinghouse AP1000 покоління III+. Його запустили на енергоблоці №4, повідомляє пресслужба компанії.

“Разом з енергоблоком №3 Vogtle, який був введений у комерційну експлуатацію у липні 2023 року, та двома наявними водно-водяними реакторами на цьому майданчику, енергоблок №4 відіграватиме провідну роль у забезпеченні безвуглецевого майбутнього для США”, – йдеться в повідомленні Westinghouse.

У компанії пояснили, що енергоблоки №3 і 4 здатні генерувати достатньо електроенергії для живлення приблизно 500 тис. домогосподарств та бізнесів. Крім того, нові блоки повинні забезпечувати надійне енергопостачання регіону протягом наступних 60-80 років.

“Радий оголосити про успішне впровадження технології AP1000 для енергоблока №4 Vogtle, завдяки чому електростанція Vogtle стане найбільшим джерелом чистої енергії у Сполучених Штатах”, – зазначив президент і гендиректор Westinghouse Патрік Фрагман.

Компанія уточнила, AP1000 – єдиний у світі реактор покоління III+ з повністю пасивними системами безпеки, модульною конструкцією та найкращим співвідношенням потужності (МВт) до площі установки на ринку.