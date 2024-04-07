Тест-драйв Mazda CX-90: більше розмір, більше потужності, більше переваг

Спроба номер «два». Це про знайомство з новою «великою» платформою Mazda, що тепер втілилась у моделі Mazda CX-90. Адже першою спробою свого часу став кросовер Mazda CX-60, від якого у мене залишились, м’яко кажучи, змішані враження. Чим запам’ятається CX-90?

Дизайн: знайомий стиль, але новий розмірний клас

Ось чого не відняти в автомобіля Mazda CX-60, то це вдалої спроби поєднання типового образу кросовера з характерними рисами сучасних автомобілів Mazda: класичний двох-об’ємний силует, великий капот та посунутий назад салон, увігнуті бокові поверхні, що цікаво заломлюють світло – вийшло доволі вдало. Плюс знайшли нове рішення передньої частини: велика решітка радіатора та невеличкі фари з модулями, які встановлені один над одним.

Цей опис повністю підходить й для більшої моделі Mazda CX-90, лише з похибкою на масштабування класу та розмірів: маємо великий 5-метровий кросовер, що виглядає доволі впевненим та міцно-збитим. При цьому автомобіль Mazda CX-90 не позбавлений власних рис дизайну – зверніть увагу на передній бампер та 21-дюймові колісні диски, задню стійку даху з невеличким виступом, хром-лінію на дверцятах.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Кросовер Mazda CX-90 всім виглядом демонструє, що він «знає собі ціну»: класичний силует, впевнений погляд крізь невеликі LED-фари, міцна постава на 21-дюймових колесах. Розміри чималі: довжина – 5,12 метра; ширина – 1,99 метра; висота – 1,75 метра; колісна база – 3,12 метра. Звісно, всі ці «метри» знаходять своє відображення в салоні…

На перший погляд, інтер’єр Mazda CX-90 дуже схожий на Mazda CX-60. Й це враження вірне: передня панель, кермо та дисплей приладів, центральна консоль з джойстиком «автомату» та простою імітацією «під алюміній», окремо встановлений сенсорний екран, форма та оздоблення сидінь – все майже ідентичне. Не повністю ідентичне, а саме «майже»: адже відрізняється блок клімат-контролю, де передбачено керування «кліматом» другого ряду.

Й ось саме там – на сидіння другого ряду – можна найкраще оцінити всі переваги Mazda CX-90: чудовий запас простору, максимум опцій комфорту! Тут багато місця для ніг та над головою, сидіння можуть переміщуватись вперед/назад у широкому діапазоні, також передбачено регулювання кута нахилу спинки. Плюс окремий «клімат», підігрів, шторки на вікнах…

А ще – плюс тертій ряд сидінь в багажнику. Як це часто буває навіть у великих кросоверів, максимально зручної посадки тут не отримати. Проте характерна форма даху, що був спеціально видовжений навіть позаду, забезпечує більш-менш пристойний запас простору для голови. Нарешті, знайшлось місце під дефлектори вентиляції та підсклянники: вже непогано. До речі, навіть з піднятим третім рядом сидінь, багажник пропонує 257 літрів об’єму; якщо залишити лише сидіння першого/другого ряду – то можна розраховувати на 608 літрів об’єму; якщо скласти ще й другий ряд – то максимальний об’єм багажника сягає 2025 літрів.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Передня частина салону вже знайома, але це не робить її поганою: стриманий класичний дизайн, сучасні дисплеї, широка центральна консоль. Хочеться додати лише кілька деталей – наприклад, справжній алюміній на центральній консолі або цікавіший варіант оздоблення сидінь, ніж просто «мідна смужка по центру». Всі переваги кросовера Mazda CX-90 починаються позаду: максимальний простір та зручність другого ряду сидінь, наявність третього ряду сидінь. Багажник – це 257-608-2025 літрів корисного об’єму, різноманітні ніші для дрібних речей, розетки підключення та гачки для пакетів.

Техніка: знайомий двигун, але новий рівень потужності

Загалом конструкція Mazda CX-90 схожа на Mazda CX-60, лише з відповідним масштабуванням розмірів: сімейство Large Product Group, платформа під поздовжнє розташування двигуна та коробки передач, використання 8-ступеневого «автомату», повний привод з акцентом на задню вісь. Десь у світі існує гібрид Mazda CX-90 PHEV на основі 2,5-літрового 4-циліндрового мотора, але він в Україні не представлений – аналогічно, як і гібрид Mazda CX-60 PHEV. Крім того, в гамі моделі Mazda CX-60 існує звичайна версія з 2,5-літровим 192-сильним двигуном, але у випадку «старшої» моделі Mazda CX-90 такий варіант не підходить ні за статусом, ні за потужністю.

Отже, для кросовера Mazda CX-90 на ринку України залишився єдиний варіант двигуна – це бензиновий рядний 3,3-літровий 6-циліндровий турбомотор E SkyActiv TURBO MHEV48. Наче аналогічний теж присутній гамі Mazda CX-60, проте у випадку Mazda CX-90 використовується більш потужна версія мотора, розрахована на 345 к.с. та 500 Нм крутного моменту. Плюс мінігібрид MHEV48, який працює з 44-вольтовим акумулятором ємністю 0,33 кВт·год. Цього не вистачає для руху хоча б 1-2 км виключно на електроприводі, але вистачає для періодичних швидких зупинок/запусків двигуна (навіть під час руху), а також для забезпечення додаткової динаміки в перші секунди прискорення, поки турбомотор виходить на середні оберти – де з’являється достатній потік вихлопних газів для турбіни.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

В розмові про Mazda CX-90 не можливо обійтись без згадки попередника Mazda CX-9: теж великий 5-метровий 7-місний кросовер з повним приводом; але з геть іншою технікою під капотом – поперечно встановлений 4-циліндровий турбодвигун та 6-ступеневий «автомат». Відносно цієї точки відліку, новий кросовер Mazda CX-90 зробив революційний стрибок вперед: поздовжнє розташування двигуна та коробки передач, великий 6-циліндровий турбомотор та 8-ступеневий «автомат», технологія MHEV-гібрида. Відносно точки відліку у вигляді Mazda CX-60 з бензиновим 6-циліндровим двигуном кросовер, автомобіль Mazda CX-90 вже демонструє не революцію, а еволюцію. Збільшені загальні габаритні розміри, збільшена колісна база та колія коліс, збільшена потужність – бензиновий рядний 6-циліндровий 3,3-літровий турбомотор видає 345 к.с. при 5000-6000 об/хв та 500 Нм при 2000-4500 об/хв.

За кермом: не лише більше, але й реально краще

Технічні зміни здаються мінімальними, але насправді вони чудово проявляються в русі. Наприклад, щось явно зробили зі звуком двигуна: він проходить в салон вже з низьких обертів, доволі тихий та не тисне на вуха, але низький та наповнений басами – наче підкреслює силу двигуна. Адже ця сила й справді присутня!

В той час, як 6-циліндрова версія Mazda CX-60 на низьких та середній обертах відчувалась наче дещо «задушеною», більший кросовер Mazda CX-90 їде на всю силу: швидке підхоплення при будь-якому натисканні педалі акселератора, гарні прискорення. Але справжній вир захоплення припадає на високі оберти (4,5-5-6 тисяч), коли двигун співає та басить, при цьому забезпечуючи немалому автомобілю динаміку деяких «хот-хетчів». Та не може ж сімейний кросовер їхати так динамічно?! В цей час Mazda CX-90 впевнено відповідає – може!

Крім покращення відчуттів від роботи двигуна, автомобіль Mazda CX-90 також демонструє нові риси характеру підвіски. Здається, що саме завдяки збільшенню колісною бази майже зникло неприємне розгойдування задньої частини. Водночас вдалось зберегти непоганий середній комфорт підвіски – нехай це не «король м’якості», але ваша родини точно не буде жалітись на болючі удари, навіть попри 21-дюймові колеса.

Кермо робить близько трьох обертів від упору до упору, його можна було б зробити дещо легшим. Адже, як не крути, динаміка «хот-хетча» тут присутня, а ось прудкість – вже ні: все одно весь час керуєш 5,12-метровим 2,1-тонним кросовером. Проте якщо казати «в межах класу», то я гарантую, що автомобіль Mazda CX-90 однозначно забирає приз симпатій від водія.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Характер автомобіля Mazda CX-90 в основному формує двигун – потужний середніх та високих обертах, з шикарним звуком та чудово поєднаний з сучасним 8-ступеневим «автоматом»: швидкі, вчасні, майже непомітні перемикання. Окрім нормального режиму руху, автомобіль також пропонує СПОРТ-режим та варіант для бездоріжжя: примусове блокування муфти повного приводу, налаштування двигуна на більш плавні реакції; разом з кліренсом 203 мм – цього має вистачити для виїзду зі снігу або подолання ґрунтової дороги, а більшого від Mazda CX-90 й не вимагається. Мої власні заміри дають залікову «сотню» в межах 6,9-7 секунд: гарний результат для автомобілів такого класу. А щодо споживання палива – то результат, скажімо так, очікуваний для автомобілів такого класу: по місту в середньому виходить 12-13 л на 100 км пробігу; мінімум може бути близько 10 літрів; максимум може сягати 15+ літрів; на трасовій сотні автомобіль споживає близько 7,5 літрів пального. Загалом цифри плюс-мінус відповідають обіцяному: прискорення 0-100 км/год – за 6,9 секунди, максимум – 210 км/год; по місту – 11,6 літра; на трасі – 7,2 літра.

Вартість: скільки коштує автомобіль Mazda CX-90

На ринку України кросовер Mazda CX-90 пропонується лише з вищезгаданим 6-циліндровим 3,3-літровим турбодвигуном та завжди з трирядним салоном. Але можна обрати поміж двох комплектацій, що впливає на кількість місць в салоні – шість або сім.

Старт дає версія Mazda CX-90 PREMIUM-LINE вартістю 2,5-2,71 млн грн або $63-69 тис. залежно від умов поставки. Комплектація одразу дуже повна: адаптивні LED-фари, легкосплавні 21-дюймові колісні диски, повноформатна 12,3-дюймова панель приладів, комбіноване шкіряне оздоблення салону NAPPA, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів сидінь другого ряду, регульовані сидіння другого ряду, розкладні сидіння третього ряду, роздільний тризонний «клімат», мультимедійна система Mazda Connect з кольоровим 12,3-дюймовим дисплеєм, бездротове підключення Android Auto та підключення Apple CarPlay, бездротова зарядка, адаптивний круїз-контроль АСС, проєкція інформації на лобове скло, фронтальні та бокові подушки безпеки, бокові шторки безпеки, колінна подушка безпеки для водія, контроль «сліпих зон» дзеркал, моніторинг поперечного руху позаду, система безпечного гальмування з додатковою функцією розпізнавання пішоходів та велосипедистів, контроль рядності руху, круговий огляд 360, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою тощо.

На рівень вище знаходить Mazda CX-90 PREMIUM-SPORT вартістю 2,56-2,78 млн грн або $65–70 тис. залежно від умов поставки. Загальний перелік оснащення ідентичний, але відрізняється салон: позаду встановлено два окремі «капітанські» сидіння (виходить 6-місний салон), передбачена задня центральна консоль з підсклянниками та портами USB-C, оздоблення салону виконано зі шкіри мідного кольору тощо.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Версій Mazda CX-90 у нас дві, але комплектація фактично одна – причому вона максимально повна: цифрова панель приладів, комплекс I–ACTIVSENSE, адаптивні фари, тризонний «клімат» з окремою зоною на другому ряду сидінь, підігрів/вентиляція сидінь попереду, підігрів сидінь позаду, шкіра NAPPA, мультимедійна система з 12,3-дюймовим дисплеєм, круговий огляд та багато іншого. Крім того, не забувайте про двигун: автомобіль Mazda CX-90 є найбільш потужним та динамічним поміж конкурентів. До речі, а хто в конкурентах?

Першим та головним суперником назву кросовер Toyota Highlander. Він не подарує емоцій за кермом, але точно подарує чудовий економічний гібрид, доволі просторий 7-місний салон, енергомістку підвіску, можливість вибору з кількох реально-відмінних комплектацій. А ще – на диво! – але стартовий цінник Toyota виявляється значно нижчим за цінник Mazda; якщо додати традиційно чудову ліквідність, то виходить просто ідеальний вибір для раціонального покупця.

Здається, таким варіантом мав бути Hyundai Palisade: в гамі присутній турбодизель, плюс чудова комфортна підвіска. Але варіант від Hyundai виявляється доволі дорогим – на рівні Mazda або навіть більше, якщо додати пакетні опції. Проте він намагається все компенсувати чудово-зручним салоном: широкі можливості трансформації, вдале компонування та гарний внутрішній простір, широкий перелік оснащення для комфорту.

Нарешті, третім суперником назву Jeep Grand Cherokee у збільшеній 7-місні L-версії. Автомобіль пропонує атмосферний V6 з чудовим звуком, розширенні можливості повного приводу зі зниженим рядом, гарний внутрішній простір. Проте будьте уважними з вибором комплектацій: якщо стартова версія Jeep Grand Cherokee L ще коштує на рівні з автомобілем Mazda CX-90, то будь-яке відхилення в сторону «хочу більше» виявляється дуже дорогим.

Підсумки тест-драйву Mazda CX-90

Головних підсумків буде одразу два. Все тому, що, як на мене, кросовер Mazda CX-90 пропонує «подвійний win-win».

По-перше, це неочікувано приємний автомобіль для водія-власника/власниці. Коли будь-яка інша компанія робить великий кросовер в розрахунку на велику родину, компанія Mazda не забуває додати до цього ще й увагу та емоції для водія. Ви можете з однаковим успіхом відвозити дітей до школи, відправлятись в далекі подорож з купою речей – а потім залишитись з автомобілем сам на сам та отримати задоволення від водіння. Це приємно.

По-друге, якщо в минулому Mazda CX-60 здавалась «фірмовою стравою», проте не допеченою до кінця, то кросовер Mazda CX-90 тепер сприймається набагато краще. Нарешті всі інгредієнти «високої автомобільної кухні» склались в один чудовий автомобіль. Хочете отримати максимум від нових технологій Mazda, помножених на фірмову «емоційну фанатичність» та увагу до деталей? Тоді обов’язково зверніть увагу на Mazda CX-90.

Автомобіль надано – АВТО Інтернешнл