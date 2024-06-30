Це максимально універсальні автомобілі: щоденні поїздки за маршрутом «будинок-офіс-школа», далека подорож з великою родиною, можна рухатись асфальтом або можна з’їхати за його межі, присутній широкий набір систем для безпеки та комфорту. Такі середньо-розмірні автомобілі умовного класу D-SUV не вражають радикальними інноваціями, але намагаються бути універсальною відповіддю на найбільш затребувані питання. Якому з них це вдається найкраще?

П’ять автомобілів для порівняння

Запуск в Україні нового Nissan X-Trail приблизно рік тому став символічним не лише для цієї моделі, але й для чергового циклу оновлення суперників по класу. Адже протягом року на ринок України вийшли нові покоління Honda CR-V та Mitsubishi Outlander, з’явилась новинка Mazda CX-60, нещодавно приїхав Hyundai Santa Fe – він став ще більшим, наче на пів класу вище за конкурентів. Проте якщо казати загалом, то… Всі автомобілі пропонують довжину 4,7-4,8 метра, просторі 5- або 7-місні салони, двигуни потужністю близько 200 к.с. або навіть більше, передній або повний привод, гарний рівень оснащення. І всі вони вже були на тест-драйвах та оглядах МЕЖА. Ось і вийшла п’ятірка моделей для порівняння:

Honda CR-V – орієнтовна ціна $50-61 тис. (Тест-драйв та огляд від МЕЖА)

Hyundai Santa Fe – орієнтовна ціна $43-63 тис. (Тест-драйв та огляд від МЕЖА)

Mazda CX-60 – орієнтовна ціна $42-61 тис. (Тест-драйв та огляд від МЕЖА)

Mitsubishi Outlander – орієнтовна ціна $40-44 тис. (Тест-драйв та огляд від МЕЖА)

Nissan X-Trail – орієнтовна ціна $30-54 тис. (Тест-драйв та огляд від МЕЖА)

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Найбільш доступний варіант Nissan X–Trail коштує $30 тис.; кросовер Mitsubishi тримається посередині; найбільш дорогі автомобілі Honda, Hyundai, Mazda перевершують $60 тис.; але якщо казати загалом – всі автомобілі в оптимальних або майже максимальних версіях будуть коштувати $40-50 тис.

Ціни вказані станом на середину 2024 року. Ціни проставлені для всіх версій автомобілів – від найдоступнішої до максимальної. Ціни приблизні та вказані у валюті через можливі сильні курсові коливання, проте цінові орієнтири намічені. Автомобілі оцінюються у кількох ключових номінаціях з призначенням балів від 1 до 5. Додатково буде показано фотографію автомобіля, який є переможцем певного блоку та надано короткі пояснення біля кожного пункту.

Комплектація та ціна автомобіля

В цьому заліку виграє Nissan X-Trail. Причому виграє з великою перевагою, але не без коментарів. Базова версія, що приваблює ціною, містить багато систем безпеки, але позбавлена клімат-контролю (лише кондиціонер) або камери заднього огляду. Якщо ви бажаєте отримати все це та ще безключовий доступ, підігрів керма та сидінь – то треба брати комплектацію вище й дорожче. Якщо бажаєте 7-місний салон – то знову треба брати версії дорожче. Якщо бажаєте повний привод (а це версія e-POWER e-4ORCE, яку особисто я вважаю найкращим варіантом для Nissan X-Trail) – то знову доплата. Й ось початкова ціна Nissan X-Trail на рівні $30 тис. легко перетворюється на $35-40-42 тис. й більше.

Кросовери Mitsubishi Outlander та Mazda CX-60 одразу стартують від $40 тис.; проте також вони одразу будуть з повним приводом та об’ємними 2,5-літровими моторами, одразу з повноцінними цифровими панелями приладів та клімат-контролем. Різниця лише в тому, що Mazda CX-60 навіть в базі дає широкий пакет систем безпеки, а Mitsubishi Outlander навіть в базі дає 7-місний салон.

Потенційно великий кросовер Hyundai Santa Fe теж може бути 7-місним, але наразі таких автомобілів в українському прайсі не заявлено. Проте заявлено декілька комплектацій, атмосферний або турбомотор, передній або повний привод. Як на мене, для великого кросовера Hyundai Santa Fe повний привод вже є обов’язковим – а це мінімум $44,5 тис.; якщо додати турбомотор та кращу комплектацію – то вийде вже близько $50 тис.

Нарешті, кросовер Honda CR-V: гарна комплектація навіть зі старту (системи безпеки, клімат-контроль, навіть шкіряний салон), проте база версія також лише з переднім приводом – за повний потрібно доплачувати. Причому доплачувати до вже й так високого стартового цінника: без $50 тис. до Honda CR-V не підійти. До речі, найдорожчим варіантом Honda CR-V виступає Plug-In-гібрид з ціною понад 2,5 млн гривень або $60+ тис.; напевно, цей автомобіль буде продаватись у штучних позиціях. Тому у випадку Honda CR-V тут і далі йдеться про гібрид e:HEV.

Загалом:

Nissan X-Trail – 5 (найбільш широкий вибір комплектацій, версій, варіантів салону)

Mazda CX-60 – 4 (лише 5-місний салон, але є вибір двигунів та комплектацій)

Hyundai Santa Fe – 4 (наразі лише 5-місний салон, але є вибір двигунів та комплектацій)

Mitsubishi Outlander – 3 (лише один двигун/трансмісія, лише дві комплектації, але одразу 7-місний салон)

Honda CR-V – 3 (дорого та лише 5-місний салон, але є вибір типу привода, гібрида, комплектацій)

Цей залік легко та беззаперечно виграє Nissan X–Trail. Адже коли конкуренти пропонують 2-4-5 варіантів автомобіля, кросовер Nissan X–Trail пропонує 20+ комплектацій – а це дає змогу кожному покупцю обрати найкращий варіант для себе.

Салон, внутрішній простір, розмір багажника

Перевага розмірів Hyundai Santa Fe себе проявляє в салоні автомобіля: дуже багато місця, неймовірне відчуття простору! Але лише для п’яти людей – наразі 7-місного варіанту немає в прайсі моделі. А ще новому Hyundai Santa Fe не вистачає клімат-контролю для задніх пасажирів; хоча все інше присутнє: регульований диван, шторки від сонця, підігрів. Плюс сучасна передня панель з двома дисплеями, розкладні релакс-крісла, великий багажник.

Пара Nissan X-Trail та Mitsubishi Outlander поступають в питаннях загального простору або оригінальності компонування передньої панелі. Проте вони можуть запропонувати 7-місний салон, що дає максимальну гнучкість в питаннях використання автомобіля – або більше посадкових місць (нехай навіть позаду дуже тісно), або більше багажник. Для Mitsubishi Outlander точний об’єм багажника при 5-місній конфігурації салону не наведений; але, гадаю, все аналогічно Nissan.

Нарешті, третьою групою виступають Honda CR-V та Mazda CX-60. Обидва автомобілі пропонують лише 5-місні салони, обидва автомобілі пропонують приємну та логічно-організовану передню панель. Але далі кросовер Honda CR-V виривається вперед й виграє в питаннях практичності: кращі можливості регулювання заднього дивану, більші задні дверцята, краще продуманий багажник. Кросовер Mazda CX-60 підводить його компонування з поздовжнім розташуванням двигуна: маючи найбільшу колісну базу серед всіх автомобілів в цій добірці, всередині ця перевага геть не відчувається.

Загалом:

Hyundai Santa Fe – 4 (колісна база 2,815 метра, багажник 725 літрів)

Nissan X-Trail – 4 (колісна база 2,705 метра, багажник 485-585 літрів)

Mitsubishi Outlander – 4 (колісна база 2,706 метра)

Honda CR-V – 3 (колісна база 2,7 метра, багажник 587 літрів)

Mazda CX-60 – 2 (колісна база 2,87 метра, багажник 570 літрів)

Переможцем назву Hyundai Santa Fe та поставлю його фотографію, але не дам максимальний бал – за відсутність клімат-контролю позаду та реального 7-місного салону. Все це є у пари Nissan X–Trail та Mitsubishi Outlander, тому вони отримають аналогічні бали, хоча й поступаються простором салону загалом.

Поведінка на дорозі, комфорт та керованість

Важливе уточнення: тут оцінюю не стільки комфорт або динамічність автомобіля, скільки узгодженість його характеру загалом. Й саме тому переможцем є кросовер Hyundai Santa Fe: чудова тяга турбодвигуна, легкість та логічність керування динамікою, швидкість перемикання передач, легкість керма та приємний комфорт підвіски. Автомобіль Hyundai Santa Fe взагалі не обіцяє драйверських натяків, але він обіцяє комфорт – і виконує цю обіцянку.

Зазвичай історію про захопливий драйв розповідає Mazda, проте ось тут зворотний приклад: обіцянки є – а ідеально виконання немає. Турбодвигун не дає достатньо тяги та звуку на низьких обертах, він прокидається лише на середньо-високих; кермо вимагає буквально накручуватись на нього, а задня підвіска інколи допускає неприємне розгойдування – причому, зі слабкою компенсацією у вигляді комфорту. Дивно вийшло з їздовим характером Mazda CX-60; особливо, якщо зважати на набагато кращий результат Mazda CX-90, що отриманий на аналогічній платформі. Проте Mazda CX-60 рятує прискорення 0-100 км/год: це єдиний автомобіль в добірці, хто виїжджає з 7-секундної відмітки.

Решта три автомобілі також не вражають ходовими якостями. Проте витримати «загальний рівномірний рівень всього» найкраще вдається у Honda CR-V: приємний в прискореннях та плавний в роботі гібрид, нормальні відгуки на поворот керма, середній комфорт підвіски, яка хоча б не трусить та не розгойдує через раз. Тому, що автомобілі Nissan X-Trail та Mitsubishi Outlander бувають трусять і розгойдують на поганій дорозі. Не полишає враження, що ці два автомобілі намагались зробити доволі комфортними (особливо Mitsubishi Outlander); проте комфорту та чіткості роботи підвіски Hyundai Santa Fe так і не досягли, а чималі крени та періодичні неприємні поштовхи вже отримали. Однак потрібно згадати важливий козир Nissan X-Trail у вигляді його гібридної системи e-POWER e-4ORCE, що дає високу потужність та чудову динаміку прискорення – з показником 0-100 км/год за 7,2-7,3 секунди, це другий результат в добірці. Кросовер Mitsubishi Outlander може запропонувати лише плавність реакцій двигуна та варіатора, але цього вже замало для боротьби з такими складними конкурентами.

Загалом:

Hyundai Santa Fe – 5 (гарна тяга двигуна, швидкий «робот», комфортна підвіска)

Mazda CX-60 – 4 (було б тут 3 бали, але +1 бал за динаміку)

Honda CR-V – 3 (гарний гібрид, середня підвіска)

Nissan X-Trail – 2 (був би тут 1 бал, але +1 бал за гібрид та динаміку)

Mitsubishi Outlander – 1 (слабка динаміка та дивна підвіска, проте відзначу плавність роботи двигуна і варіатора)

Знову поставлю фотографію автомобіля-переможця Hyundai Santa Fe, але цього разу – він отримав максимальний бал: заслужено!

Повний привод, можливості на бездоріжжі

Можливо неочікувано, але перемога за Mitsubishi Outlander: цей автомобіль в Україні завжди пропонується з повним приводом (а це автоматично +1 бал), кліренс перевершує 20 см, передбачено кілька режимів руху для бездоріжжя. Потенційно питання може викликати лише варіатор, але така трансмісія використовується на Mitsubishi Outlander ось вже кілька поколінь поспіль й поки виробник від неї не відмовляється – напевно, критичних зауважень немає.

Споріднений Nissan X-Trail дещо поступається: базові версії автомобіля мають передній привод, кліренс залежить від обраної модифікації та навіть кількості місць в салоні. Хоча також передбачено кілька режимів для бездоріжжя, а повний привод реалізовано окремими електромоторами – забудьте про перегріви варіатора, «автомата», фрикційної муфти при буксуванні. Приблизно на схожих позиціях знаходиться й кросовер Honda CR-V: передній або повний привод (проте все реалізовано вже через класичний кардан-вал), додатковий режим для снігу/слизької дороги, кліренс 19 см; плюс відзначу 18-дюймові диски та пухкі колеса – точно не зайві на бездоріжжі.

В останній групі представлено автомобілі Mazda CX-60 та Hyundai Santa Fe: чималі габарити, великі колісні бази та звиси кузова. Дякувати, кросовер Mazda CX-60 одразу пропонує повний привод (а це автоматично +1 бал), а його 8-ступеневий класичний «автомат» потенційно дозволяє почуватись більш впевнено на бездоріжжі під час буксувань. Кросовер Hyundai Santa Fe може відповісти лише розширеним переліком режимів руху для бездоріжжя. Але в інших пунктах – чимало зауважень: невеликий кліренс та великий задній звис; базова версія лише з переднім приводом; повний привод доступний з класичним «автоматом» та атмо-мотором, але останньому може не вистачати потужності для такого великого та важкого автомобіля; якщо взяти турбомотор – то там буде «коробка-робот».

Загалом:

Mitsubishi Outlander – 5 (завжди повний привод, кліренс 20,5-21 см)

Nissan X-Trail – 3 (передній або повний привод, кліренс 19-21 см)

Honda CR-V – 3 (передній або повний привод, кліренс 19 см)

Mazda CX-60 – 3 (повний привод, кліренс 17,5-18 см)

Hyundai Santa Fe – 2 (передній або повний привод, кліренс близько 17 см)

Все просто: великий кліренс та порівняно невеликі звиси, завжди повний привод, кілька режимів руху для бездоріжжя – ось і перемога Mitsubishi Outlander.

Споживання палива, гарантія, ліквідність

Загалом всі автомобілі в цій добірці мають відомі бренди з гарною репутацією. Тому продати їх на вторинному ринку буде доволі легко – з ліквідністю все добре. Лише варто відзначити гарантію: майже на всі автомобілі встановлена гарантія три роки або 100 000 км пробігу. Проте кросовери Nissan X-Trail та Honda CR-V дають 5-річну гарантію на компоненти гібридної системи; також 5-річну гарантію може запропонувати Hyundai Santa Fe – тому кожен з них отримує додатково +1 бал.

А далі все визначає споживання палива. Звісно, тут виграють гібриди: особливо відзначу Honda CR-V (всі версії автомобіля з гібридним силовим агрегатом), також згадаю Nissan X-Trail (у версії e-POWER). Також зверну увагу на результат Mazda CX-60: великий 3,3-літровий 6-циліндровий турбомотор виявляється доволі економічним – результат на рівні Mitsubishi Outlander з атмосферним 4-циліндровим двигуном та краще, ніж у 4-циліндрового «турбо» Hyundai Santa Fe. Проте останній рятує розширена гарантія.

Загалом:

Honda CR-V – 5 (по місту 6-7 літрів; на трасі 5,5-6 літрів; +1 бал за гарантію)

Nissan X-Trail – 5 (по місту 6-6,5 літрів; на трасі 6-6,5 літрів; +1 бал за гарантію)

Mazda CX-60 – 3 (по місту 10,5-11 літрів; на трасі 6,5 літрів)

Mitsubishi Outlander – 3 (по місту 10-11 літрів; на трасі 6,5 літрів)

Hyundai Santa Fe – 2 (по місту 12 літрів; на трасі 7-7,5 літрів; +1 бал за гарантію)

Показники споживання палива наведено на прикладі реальних тест-драйвів цих автомобілів, що публікувалися раніше. Найкращі показники – у гібридних кросоверів Honda CR–V та Nissan X–Trail, які дуже близькі між собою; плюс додаткові бали за розширену гарантію. Незважаючи на одну фотографію, можна вважати, що переможців одразу двоє.

Підсумки та думки-післямова

Формуємо підсумки відразу у двох заліках. Залік «абсолют» – це найкращий результат з балів без урахування ціни, це найкращий автомобіль у цьому порівнянні. Залік «вигідна покупка» – це співвідношення між ціною та кількістю набраних балів, це найбільш логічно-правильний варіант для купівлі.

Залік «абсолют»:

Nissan X-Trail – 19 балів

Hyundai Santa Fe – 17 балів

Honda CR-V – 17 балів

Mazda CX-60 – 16 балів

Mitsubishi Outlander – 16 балів

Залік «вигідна покупка»:

Nissan X-Trail – ціна $1,6-2,8 тис. за 1 бал

Mitsubishi Outlander – ціна $2,5-2,75 тис. за 1 бал

Hyundai Santa Fe – ціна $2,5-3,7 тис. за 1 бал

Mazda CX-60 – ціна $2,6-3,8 тис. за 1 бал

Honda CR-V – ціна $2,9-3,6 тис. за 1 бал

Кросовер Nissan X-Trail здобуває подвійну перемогу – як в абсолюті, так і за ціною одного балу; в чому допомагає низька початкова вартість автомобіля. Проте навіть за умови не базової, а середньої версії за $35-38-40 тис., новий Nissan X-Trail все одно буде найбільш вигідним та раціональним вибором з точки зору співвідношення ціни та балів. А ось найбільш емоційним вибором буде Hyundai Santa Fe: як на мене, саме цей автомобіль залишає найбільш приємні враження у добірці. Якщо йому додати 7-місний салон та економічний гібридний, то він може додати кілька балів – й тоді взагалі наблизитись до перемоги над Nissan.

Також дуже близьким переслідувачем виявився кросовер Honda CR-V: гарні комплектації, достатньо просторий салон, чудовий гібрид, нормальне налаштування шасі; залишилось побажати лише меньшого цінника. Наприклад, на рівні Mitsubishi Outlander – цей автомобіль набирає небагато балів, але й пропонує їх за невисокою ціною (як на реалії сьогодення). За емоційними враженнями та окремим тест-драйвом, цей автомобіль не вражає; але з погляду цінової позиції на ринку та акценту на раціональності – як бачите, з ним виявляється все добре. Нарешті, залишився кросовер Mazda CX-60, що має акцентувати як раз на емоційній складовій: потужний турбомотор, чудова динаміка. Проте мені здається, що найбільш виправдані та збалансовані за ціною як раз базово-середні 4-циліндрові версії автомобіля. А якщо у вас є $60+ тис. на великий кросовер з великим двигуном – то раджу вже дивитись в сторону Mazda CX-90. Але залишмо такі автомобілі на якусь наступну розмову: чекайте на нові гіди покупця – і вони будуть!