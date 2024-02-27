Результати тестів Radeon RX 7900 GRE: нижча ціна – більша конкуренція

Відеокарти лінійки Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) були представлені ще у липні минулого року та у першу чергу орієнтувались на ринок Китаю. Втім, після нещодавньої появи модернізованих SUPER-модифікацій відеокарт лінійки GeForce RTX 4xxx від NVIDIA, компанія AMD вирішила радикально розширити географію доступності Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ, скоригувавши її рекомендовану вартість.

Нагадаємо, що для Radeon RX 7900 GRE використовується топовий графічний процесор NAVI 31 у модифікації з 80 кластерами, що сумарно включають 5120 обчислювальних блоків. У такій конфігурації активно 320 текстурних модулів, 160 растерізаторів та 80 RT-ядер. Крім того, GPU використовує 64 МБ L3 (Infinity Cache). Відеокарта отримала 16 ГБ пам’яті GDDR6 з ефективними 18 000 МГц, при цьому 256-бітова шина дозволяє отримати пропускну здатність на рівні 576 ГБ/c. Заявлений TBP відеокарти – 260 Вт.

На момент анонсу розробники оцінили Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ у $649. За бажання, охочі придбати дану модель могли це зробити й за межами Китаю. В Україні відеокарти лінійки пропонувались в дуже обмеженій кількості з роздрібним цінником ~$750. Його важко було назвати привабливим, особливо з появою Radeon RX 7800 XT 16 ГБ з рекомендованими $499.

Вочевидь з появою потужних конкурентів прийшов час для масштабного “перезавантаження” Radeon RX 7900 GRE. Тож AMD офіційно знижує її цінник до $549, залучає для випуску адаптерів більшу кількість партнерів та буде обмежувати географію постачань старої-нової моделі.

Можливості Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ вже досить добре відомі, втім напередодні перезапуску моделі не буде зайвим нагадати про потенціал відеокарти, а також порівняти показники з такими для нових моделей NVIDIA. Для цього використаємо результати тестувань колег з TechPowerUp, яким вже вдалось оглянути оновлені версії Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

За результатами оцінки продуктивності досить принциповим є протистояння Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ та GeForce RTX 4070 12 ГБ, які тепер мають однакові рекомендовані цінники ($549). Попередньо AMD у своїх презентаційних матеріалах заявляла про перевагу над безпосереднім опонентом на рівні 14% у режимі 1440p. Незалежні практичні тести у цілому підтверджують цю оцінку. Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ дійсно випереджає RTX 4070 12 ГБ на ~15%, причому у режимі 4К середня різниця навіть збільшується до ~20%. Водночас GeForce RTX 4070 12 ГБ має перевагу у 10% при активації трасування променів.

Окрім безпосереднього протистояння відеокарт з однаковою вартістю, цікаве також порівняння показників Radeon RX 7900 GRE з такими для оновленої GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ, що отримала цінник у $599. У такому “версусі” середня продуктивність обох моделей дуже схожа. Традиційно в одних проєктах перевагу має рішення AMD, в інших – вищі показники в адаптера NVIDIA.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

У режимі з трасуванням променів GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ пропонує вже майже на чверть більше fps. Виключенням тут є гра Alan Wake 2 у режимі 4К, де режим RT з максимальною якістю анігілює відеокарти з місткістю пам’яті меншою за 16 ГБ.

Представлені дані також дають можливість порівняти показники Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ та Radeon RX 7800 XT 16 ГБ. Тут співвідношення сил збігається з різницею у ціні відеокарт. Молодша модель, що має рекомендовану вартість у $499, в усіх графічних режимах поступається RX 7900 GRE на ~10%. Відповідно співвідношення ціна/продуктивність цих моделей майже ідентична.

Що стосується порівняння з Radeon RX 7900 XT 20 ГБ, то тут вже GRE поступається старшій моделі 13–19%. Тобто у загальній лінійці Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ займає нішу між RX 7800 XT та RX 7900 XT.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Фактичне енергоспоживання Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ близьке до заявленого. Під час ігрового навантаження відеокарта від Sapphire споживала близько 265 Вт. Це хороший показник, особливо якщо порівнювати його з 260 Вт для Radeon RX 7800 XT. Але відеокарти від NVIDIA відчутно економніші. Рівна за ціною GeForce RTX 4070 12 ГБ споживає близько 200 Вт, а схожа за продуктивністю GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ – 220 Вт.

В цілому поява широкого асортименту Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ не буде зайвою. Попри те, що відеокарта не має принципових переваг над Radeon RX 7800 XT 16 ГБ, можливість за помірну доплату отримати відповідний приріст продуктивності – хороша опція під час вибору оптимальної відеокарти для ігор у режимі 1440p. До того ж, судячи з оглядів нових моделей, Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ непогано піддається розгону, дозволяючи отримати +10% кадрів/c до базових значень.

Офіційні продажі Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ розпочинаються вже 27 лютого. У переліку партнерів, що вже анонсували свої варіанти, значаться ASRock, ASUS, Sapphire, GIGABYTE, PoweerColor та XFX. Очікується також версія від Acer. Більше відеокарт з 16 ГБ пам’яті, хороших і різних.