У 2024 році технологічна галузь може зіткнутися з новою кризою, що нагадує дефіцит відеокарт, який спостерігався з 2020 по 2022 рік. Тоді графічні чипи мали високий попит, значною мірою завдяки їхній ефективності у майнінгу криптовалюти Ethereum, що посилився через проблеми з ланцюжком постачання, пов’язані з пандемією. Ситуація з постачанням графічних процесорів почала покращуватися у вересні 2022 року, але зараз з’являються нові ознаки дефіциту, при чому вже не відеокарт, а процесорів, зокрема на серії Ryzen від AMD, повідомляє PC Mag.

Нещодавній аналіз Wccftech пролив світло на зростаючий інтерес до майнінгу криптовалют на базі процесорів. Цей сплеск пояснюється зростаючою прибутковістю майнінгу різних монет за принципом «доказ виконання роботи» (Proof-of-work, POW), особливо після рекордних цінових піків Bitcoin. Ця тенденція викликає підвищений попит на потужне комп’ютерне обладнання, попри сумнівну цінність деяких видобутих альткоїнів.

Зокрема, зараз спостерігається дефіцит запасів процесора AMD Ryzen 9 7950X, а його ціна вже перевищує початкову вартість запуску. Така ситуація є незвичною, особливо з огляду на час, що минув з моменту випуску процесора. Попит на майнінг зараз є основним фактором, який сприяє зростанню ціни на Ryzen 9 7950X.

Серія Ryzen з великою кількістю ядер і значним кешем L3 виявилася особливо ефективною для майнінгу з такими алгоритмами, як RandomX, що використовуються в Monero та інших PoW-валютах.

Бенчмарки, як XMRig, також ілюструють домінування чипів AMD в майнінгу, особливо з великою кількістю ядер. Хоча звичайні процесори, такі як 7950X, займають нижчі позиції в порівнянні зі спеціалізованими майнінговими системами, їхня продуктивність все одно обіцяє потенційну прибутковість.

Ця тенденція викликає занепокоєння щодо доступності високопродуктивних процесорів для інших споживачів, особливо геймерів. Хоча запаси бюджетних чипів Zen 4 залишаються доволі великими, майбутня доступність очікуваних моделей AMD Zen 5 може опинитися під загрозою, особливо якщо майнінг і надалі залишатиметься прибутковою справою, а набори інструкцій AVX-512 отримають ширше розповсюдження, що потенційно може ще більше підвищити ефективність майнінгу на процесорах AMD.

Ходять чутки про те, що AMD може випустити версії своїх процесорів Zen 5 з низькою швидкістю хешування, що повторює стратегію NVIDIA під час майнінгу на графічних процесорах. Однак ймовірність того, що AMD прийме такий підхід, залишається предметом дискусій.