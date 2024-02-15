Огляд відеокарти MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC: для того, щоб давати більше

Модернізовані версії відеокарт лінійки GeForce RTX 40 SUPER стали одним з найцікавіших прикладних анонсів на CES 2024. Оновлені моделі від NVIDIA отримали певні удосконалення, що дійсно покращили їх продуктивність. Сьогодні в нас на огляді представниця серії GeForce RTX 4070 SUPER – MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC. Вже базова версія GeForce RTX 4070 в цілому виглядала досить збалансованою пропозицією, але немає межі досконалості. Перевіримо, чи наближає до неї нова SUPER-модифікація.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Для відеокарти GeForce RTX 4070 SUPER використовується графічний процесор AD104, а саме у модифікації AD104-350 з 7168 активними CUDA-обчислювачами. У такій конфігурації GPU також включає 224 текстурних блоки та 80 растерізаторів, крім того чип має 224 тензорних ядер та 56 RT-модулі. Нагадаємо, що базова модель GeForce RTX 4070 оснащується AD104-250 з 5888 CUDA-обчислювачами й відповідною кількістю супутніх функціональних блоків.

GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 Графічний процесор AD104-400 AD104-350 AD104-250 Архітектура Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Технологія 5 нм, TSMC 5 нм, TSMC 5 нм, TSMC CUDA-обчислювачі 7680 7168 5888 TMU/растерізатори 240/80 224/80 184/64 Тензорні ядра 240 (4-покоління) 224 (4-покоління) 184 (4-покоління) RT-блоки 60 (3-покоління) 56 (3-покоління) 46 (3-покоління) Тактові частоти GPU 2310/2610 МГц 1980/2475 МГц 1920/2475 МГц Місткість пам’яті 12 ГБ GDDR6X 12 ГБ GDDR6X 12 ГБ GDDR6X Шина пам’яті 192 біт 192 біт 192 біт Ефективна частота пам’яті 21 000 МГц 21 000 МГц 21 000 МГц Пропускна здатність пам’яті 504 ГБ/c 504 ГБ/c 504 ГБ/c Енергоспоживання відеокарти (TGP) 285 Вт 220 Вт 200 Вт Рекомендована ціна $799 $599 $549

Фактично для GeForce RTX 4070 SUPER використовується той же графічний процесор, але зі значно більшою кількістю обчислювальних блоків. Число активних CUDA-ядер збільшено майже на 22%. Що стосується робочих частот GPU, то змінене лише базове значення – з 1920 МГц до 1980 МГц, тоді як середнє прискорення заявлене на тому ж рівні – 2475 МГц. Теоретична обчислювальна потужність графічного процесора зросла з 29,2 TFLOPS до 35,5 TFLOPS.

Графічний процесор AD104 використовується й для відеокарт серії GeForce RTX 4070 Ti. Але у цьому випадку AD104-400 з усіма активними наявними блоками включає 7680 CUDA-ядер та пропорційно більшу кількість інших структурних модулів. Це на 7% більше, ніж у випадку з RTX 4070 SUPER, але GPU версії “Ti” працює на вищих частотах (2310/2610 МГц) та в теорії пропонує 40,1 TFLOPS (FP32).

Отже, за оснащенням GeForce RTX 4070 SUPER займає проміжну позицію між базовою моделлю RTX 4070 та RTX 4070 Ti, причому більше тяжіє саме до останньої.

Завершуючи блок про GPU, відмітимо ще один цікавий момент. У випадку з GeForce RTX 4070 SUPER графічний процесор отримав доступ до всієї місткості наявного кеш-буфера L2 – 48 МБ. Саме стільки може використовувати і старша модель RTX 4070 Ti, а от GeForce RTX 4070 тут обмежені 36 МБ. Тож попри збільшення CUDA-блоків на 22%, місткість L2 зросла не пропорційно, а збільшилась аж на 33%. Це хороша технічна опція для GeForce RTX 4070 SUPER, що дозволить відеокарті рідше звертатись до пам’яті, а відтак – частково зменшити залежність від пропускної здатності.

Що ж загалом стосується конфігурації підсистеми пам’яті, то вона залишилась незмінною. GeForce RTX 4070 SUPER оснащуються 12 ГБ GDDR6X, що працює на ефективних 21 000 МГц. Шина має розрядність 192 біти, а результуюча пропускна здатність пам’яті складає 504 ГБ/c. За цим показником всі “семидесятки” однакові.

Збільшення кількості активних функціональних блоків GPU дещо вплинуло на загальне енергоспоживання відеокарти. Для GeForce RTX 4070 SUPER заявлений рівень TBP (Total Board Power) складає 220 Вт, замість 200 Вт для базової моделі GeForce RTX 4070. Отже, витрати енергії збільшились на 10%. Втім, якщо порівнювати цей показник з таким для GeForce RTX 4070 Ti (285 Вт), “енергетичний апетит” SUPER-версії виглядає досить помірним.

Для GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ встановлений рекомендований цінник ідентичний тому, що мала GeForce RTX 4070 12 ГБ під час анонсу навесні 2023 року – $599. Графічний процесор з більшою кількістю активних обчислювачів напевне забезпечить зростання продуктивності відеокарти. Тож фактично NVIDIA у цьому випадку майже рік потому пропонує більше fps за ті ж самі гроші. Що ж стосується базової версії GeForce RTX 4070 12 ГБ, то на відміну від старших моделей, які з появою SUPER-модифікацій “відійдуть від справ”, стартова RTX 4070 залишається в актуальному асортименті розробника, але вже з рекомендованим цінником у $549. Для американського ринку, звичайно.

NVIDIA запропонувала референсну GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition з характерною конфігурацією системи охолодження. Втім більшість представлених на ринку моделей від партнерів отримають оригінальний дизайн. Один з наявних варіантів ми сьогодні розглянемо детальніше.

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC

Після анонсу GeForce RTX 4070 SUPER компанія MSI запропонувала більше десяти моделей нової лінійки. Нам на огляд потрапив майже базовий варіант адаптера від виробника – MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC.

Відеокарта постачається у компактній картонній коробці, а у комплекті пропонується перехідник з двох 8-контактних роз’ємів на один 12VHPWR для підключення додаткового живлення.

Наявність індексу OC у назві моделі – вірна ознака того, що відеокарта має штатний заводський розгін. У випадку з MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC графічний процесор отримав частотну формулу 1980/2505 МГц замість рекомендованої 1980/2475 МГц. Тож прискорення GPU відносно невелике.

Нова відеокарта MSI виглядає досить компактною. Загальна довжина адаптера лише 242 мм, тож його без перешкод можна використовувати у невеликих корпусах. Двохслотовий дизайн також є аргументом під час вибору невеликої за розміром, але потужної відеокарти. Після 1,5–2-кілограмових “монстрів”, які нещодавно були в нас на обзорах, MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC суб’єктивно відчувається ледве не мініатюрним рішенням вагою ~670 г.

Загалом модель має досить стримане зовнішнє оформлення. Сріблястий захисний кожух контрастує з внутрішніми вставками та вентиляторами чорного кольору. Практичність та симетрія.

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Для відеокарти використовується кулер з відносно масивною радіаторною платформою, що утворює касета з алюмінієвими пластинами. У даному випадку застосований єдиний блок, причому пластини спозиціоновані вздовж адаптера. У конструкції використовуються три теплові трубки, що прискорюють передачу тепла на віддалені ділянки охолоджувача.

У якості теплоз’ємника використовується нікельована мідна пластина з якою безпосередньо контактує кристал графічного процесора, а також мікросхеми пам’яті (через теплопровідні наліпки). Теплові трубки також мають нікельоване покриття для захисту від окислення. З особливостей можна звернути увагу на специфічну формовку теплових трубок у зоні контакта з теплоз’ємником. Тут вони мають прямокутний профіль для збільшення площі прилягання.

Для активного обдува передбачена конфігурація з двома вентиляторами осьового типу діаметром 100 мм. При цьому використовуються моделі з технологією Torx Fan 4.0, що передбачає специфічну побудову крильчатки.

В констукції використовується десять лопатей, при цьому окремі пари об’єднані між собою. Розробники запевняють, що така форма дозволяє покращити направленість повітряних потоків та збільшити тиск.

Система охолодження підтримує роботу у гібридному режимі, зупиняючи вентилятори при низькому навантаженні на відеокарту.

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Для підключення додаткового живлення на верхній панелі адаптера передбачений конектор 12VHPWR. Цікаво, що для базової RTX 4070 серії VENTUS використовувася один 8-контактний роз’єм. Для SUPER-модифікації розробники пропонують вже більш потужне рішення. Цілком логічно, враховуючи, що один 8-контактний роз’єм забезпечує потужність до 150 Вт, ще 75 Вт відеокарта отримує через слот PCI-E x16. Формально такої конфігурації вистачило б і для GeForce RTX 4070 SUPER, втім це вже робота на граничних режимах, тож логічно мати певний запас.

Для систем з відеокартами GeForce RTX 4070 SUPER компанія NVIDIA рекомендує використовувати блоки живлення потужністю від 650 Вт. Додатковий форсаж моделі від MSI не вплинув на ці рекомендації.

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Зі зворотної сторони відеокарта прикрита додатковою пластиковою пластиною. У цьому випадку це елемент загального декору та захист від можливих механічних пошкоджень. Попри в цілому невеликі загальні габарити відеокарти та двохвентиляторний дизайн, для MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC реалізована опція з частковим наскрізним продувом. У плиті передбачені відповідні вентиляційні отвори.

З додаткових елементів відзначимо наявність металевого кронштейна у зоні розміщення GPU для рівномірного розподілення притискання під час кріплення кулера.

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Інтерфейсна панель має класичний набір портів для адаптерів серії – три DisplayPort 1.4а та один повноформатний HDMI 2.1а. Всі порти розміщені в один ярус. Значна частина заглушки має перфорацію для часткового виводу нагрітого повітря назовні корпусу. Зазвичай цей елемент номінальний, але у даному випадку, враховуючи позиціювання пластин радіатора, наявні отвори мають більше практичної користі.

Ще раз закцентуємось на двослотовому дизайні відеокарти. Елементи кожуха системи охолодження не претендують на сусідні роз’єми PCI-E, що може бути важливо для систем у компактних корпусах.

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MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC не пропонує додаткового RGB-підсвічування. Противники ілюмінації можуть зітхнути з полегшенням, а прибічникам слід буде орієнтуватись на можливості підсвічування інших компонентів платформи.

У роботі

У режимі спокою MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC активує режим Zero Frozr, зупиняючи вентилятори.

При мінімальному навантаженні температура графічного процесора утримувалась на рівні 36–37С. При цьом мікросхеми пам’яті відеокарти нагрівались до 38С.

Було особливо цікаво, як справлятиметься компактна система охолодження з рішенням такого рівня. Під ігровим навантаженням температура GPU на піку підвищувалась до 72С, тоді як мікросхеми GDDR6X прогрівались до 80С. При цьому оберти вентиляторів підвищувались майже до 1900 об/хв. Ефективності кулера вистачає, щоб забезпечити нормальний температурний режим відеокарти, при цьому фактичний рівень шуму нижчий, ніж може здатися при поверхневій оцінці абсолютних показників.

Як видно на скриншоті, під час ігрової сесії графічний процесор автоматично прискорювався до 2790 МГц. Середні показники частот GPU дещо нижчі (-50–100 МГц) та мають залежність від конкретного ігрового проєкту.

Конфігурація тестового стенда

Відеокарти лінійки GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ потенційно можуть бути хорошим варіантом для збалансованих ігрових конфігурацій. Певний місток між оптимальними та прогресивними системами. Тож ми вирішили перевірити можливості нового графічного адаптера саме у подібному технічному “оточенні”.

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У якості тестової конфігурації використовувався ПК від компанії Artline на базі процесора Core i5-14400F (6/12+4; 2,5/4,7 ГГц + 1,8/3,5 ГГц) з габаритним кулером JONSBO CR-3000 ARGB, материнської плати MSI PRO B760M-A WIFI та двоканального комплекту оперативної пам’яті DDR5-6000 загальною місткістю 32 ГБ. Для зберігання даних був залучений SSD Crucial P3 1TB, а за живлення відповідав 800-ватний блок QUBE QBF-HPL-800W-14B. Система була зібрана у компактному корпусі MSI MAG FORGE M100R.

Процесор: Intel Core i5-14400F (6/12+4; 2,5/4,7 ГГц + 1,8/3,5 ГГц)

Кулер: JONSBO CR-3000 ARGB

Материнська плата: MSI PRO B760M-A WIFI (Intel B760, DDR5, mATX)

Пам’ять: G Skill DDR5-6000 32 ГБ (F5-6000J4040F16G)

Накопичувач: Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD (CT1000P3SSD8)

БЖ: QUBE QBF-HPL-800W-14B (800 Вт; 80+ Bronze)

Корпус: MSI MAG FORGE M100R (mATX)

Продуктивність

Не потрібно бути знаним оракулом з передбаченнями того, що GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ виявиться продуктивнішою за GeForce RTX 4070 12 ГБ. Втім фактична різниця викликає цікавість, особливо з урахуванням того, що базова версія також залишається в асортименті NVIDIA.

Щоб додати цікавості “двобою”, ми також включили у тестування GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ. Ця модель часто потрапляє у перелік потенційних покупок при збірці ігрових систем середнього класу, тож таким чином ми маємо нагоду наочно оцінити можливі переваги використання більш продуктивних відеокарт у цій категорії ПК.

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Оцінку та співставлення можливостей відеокарт традиційно починаємо з “синтетики”, яка дозволяє отримати перше враження та задати певний тон подальшим експериментам.

Тестові етапи 3DMark майже одностайні у своїх оцінках – MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC випереджає GeForce RTX 4070 12 ГБ на 11–12% та має перевагу у 50–60% над GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ.

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Графічний підтест Cinebench 2024 також вказує на 12-відсоткову перевагу SUPER-версії над базовою “семидесяткою”. При цьому Blender та V-Ray сигналізують про ще більшу різницю можливостей – 18% у порівнянні з RTX 4070 та 61–65% між RTX 4060 Ti.

Збільшення кількості функціональних блоків GPU у цьому випадку відчутно впливає на продуктивність у задачах з інтенсивними обчисленнями.

Продуктивність в іграх

Тепер поглянемо на ситуацію у реальних іграх. Режим Full HD з максимальними налаштуваннями якості без використання трасування променів та масштабування картинки. За результатами проведених тестів GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ отримала перевагу над GeForce RTX 4070 12 ГБ у середньому на 5–10%.

Тут слід звернути особливу увагу на очевидну процесорозалежність певних проєктів, в яких Core i5-14400F вже стає обмежувачем для відеокарт рівня GeForce RTX 4070 SUPER. Виділимо Far Cry 6 та Horizon Zero Dawn, де різниця навіть з GeForce RTX 4060 Ti не настільки принципова. Це ще один показник того, що можливості GeForce RTX 4070 12 ГБ та SUPER-версій дещо надлишкові для Full HD. Звичайно, коли мова не йде про режими з активованим трасуванням променів.

Підключення RT з максимальною якістю здатне докорінно змінити уявлення про можливості актуальних відеокарт. Особливі здібності декласувати графічні адаптери має Cyberpunk 2077 RT Overdrive. Лише середні 39 кадрів/c для RTX 4070 SUPER. Але слід надати належне, що такі відверто невражаючі показники відчутно змінює підключення DLSS.

Смарт-масштабування у збалансованому режимі подвоює отриману кількість кадрів/c, що робить навіть GeForce RTX 4060 Ti придатною для комфортної гри у таких умовах. Менш вибагливі проєкти також отримують відчутне прискорення з активацією DLSS.

З переходом у режим 1440p перевага нової SUPER-версії над базовою моделлю RTX 4070 дещо зростає, у середньому наближаючись до 10% у нашій конфігурації.

NVIDIA не випадково позиціонує моделі серій GeForce RTX 4070/SUPER/Ti саме у якості рішень для гри у 1440p. В цих умовах дані відеокарти краще розкривають свої можливості. Звичайно знайдуться проєкти, де навіть RTX 4070 SUPER не буде виглядати надшвидкою на максималках. З нашого ігрового переліку такою є Starfield, де новій моделі ледь вдалось забезпечити 60 кадрів/c. Вже використовуючи базову версію RTX 4070 доведеться чаклувати з налаштуваннями, ну, а для комфортної гри на RTX 4060 Ti знадобиться попередньо ретельно “погратися” з опціями якості картинки. Втім тут також ніхто не скасовував технології масштабування, які для останніх проєктів майже є обов’язковими.

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Ну, а для режимів з якісним трасуванням променів технологія DLSS вже є майже обов’язковою для використання у багатьох ресурсомістких проєктах.

Графічний режим 4К формально потребує ще більш продуктивних відеокарт. Принаймні якщо мова йде про максимальні налаштування якості. Здебільшого тут вже знадобиться йти на певні компроміси. Оцінюючи показники тестових моделей, зазначимо, що MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC продовжила збільшувати свою перевагу над базовою RTX 4070. Навіть попри те, що SUPER-модифікації отримали ідентичну конфігурацію підсистеми пам’яті та її загальна місткість збереглась на рівні 12 ГБ, збільшені обчислювальні потужності GPU приносять відчутні зміни результатів у 4К. Це додаткове підтвердження тому, що для відеокарт важливий баланс характеристик, й оцінка загальних можливостей лише за певними критеріями не є коректною.

Тут можна ще нагадати можливий позитивний вплив збільшеного внутрішнього кеш-буфера L2, що частково може нівелювати потребу у підвищеній пропускній здатності пам’яті.

Що стосується недостачі місткості пам’яті, то цей нюанс можна яскраво проілюструвати на прикладі Cyberpunk 2077 RT Overdrive після увімкнення трасування променів. Безперечно такий режим без втручання DLSS непідвладний навіть адаптерам серії RTX 4070, але в цих умовах показовими є результати GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, яка ледве змогла забезпечити 1 (один) кадр/с. Критична нестача пам’яті у комплексі з відносно невисокою її пропускною здатністю призводять до таких ситуацій.

Так, 10–11 кадрів/c у RTX 4070/SUPER принципово не вирішують ситуацію, але тут вже відчувається нестача саме обчислювальної продуктивності, а не проблеми з місткістю пам’яті. Бо навіть RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ у таких умовах набирала 13–14 кадрів/c.

Підключення DLSS радикально впливає на ситуацію, хоча навіть у цьому випадку у певних проєктах доведеться пройтись по графічним опціям для зменшення навантаження. Яка бачимо, GeForce RTX 4060 Ti навіть з DLSS далека від середніх 60 fps у Dying Light 2 та Metro Exodus EE. Але будемо відвертими, це все ж рішення скоріше для Full HD, саме так його позиціонують розробники.

Як щодо конкуренції GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ з рішеннями AMD? Згідно з чисельними оглядами, новинка NVIDIA має перевагу у 5–10% над Radeon RX 7800 XT 16 ГБ. Здається, що це було однією з цілей NVIDIA під час формування конфігурації SUPER-версії. У режимах з трасуванням променів різниця зростає до ~35%, але на стороні Radeon RX 7800 XT залишаються 16 ГБ пам’яті та відчутно нижча ціна.

Якщо порівнювати GeForce RTX 4070 SUPER з рішеннями попереднього покоління, то у растрі новинка на рівних протистоїть GeForce RTX 3090 24 ГБ, поступаючись останній 5-10% лише у режимі 4К.

Енергоспоживання

Згідно з технічними характеристиками, для GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ заявлений загальний рівень енергоспоживання у 220 Вт. Це на 10% більше ніж у базової GeForce RTX 4070 12 ГБ (20 Вт). У випадку з адаптером від MSI фактичний максимальний показник під час навантаження у Cyberpunk 2077 складав 216 Вт.

В плані енергоефективності SUPER-версія не пропонує чогось нового, але воно й не дивно, враховуючи, що для відеокарти використовується ідентичний GPU лише у редакції з більшою кількістю активованих обчислювальних блоків.

Що стосується GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ то для моделей цієї серії заявлений TBP (Total Board Power) у 160 Вт. Практичні тести підтвердили саме такий рівень споживання відеокарти під навантаженням. Втім, враховуючи отримані показники fps, співвідношення продуктивності на ват загалом краще у старших моделей, особливо у режимах 1440p та 4К.

Розгін

MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC отримала досить скромний штатний розгін GPU, тож нам цікаво було перевірити потенціал цієї моделі для подальших частотних експериментів. Відразу слід зазначити, що відеокарта не пропонує можливості додаткового підвищення енергетичного ліміту.

Втім навіть ця особливість не завадила додатково прискорити відеокарту. Базову частоту GPU вдалось підвищити на 200 МГц – до 2180 МГц, при цьому середній показник прискорення зріс до 2705 МГц. Чипи пам’яті від Micron стабільно працювали на 1550 МГц (ефективні 24 800 МГц).

З урахуванням того, що немає можливості розширити енергетичний ліміт, фактичні показники роботи GPU будуть динамічно регулюватись під навантаженням, щоб відповідати заданим рамкам. Максимальні частотні значення підіймались до 2985 МГц, але навіть на скриншоті добре помітний стрибкоподібний характер показників. Тож середнє значення буде відчутно нижчим.

Проте, отримати додаткову продуктивність цілком реально. Тести у 3DMark це доводять. Наприклад, на етапі Time Spy Extreme графічні показники збільшились з 9520 до 10105 балів (+6%).

GeForce RTX 4070 SUPER: підсумки

Поява в актуальній лінійці NVIDIA моделей серії GeForce RTX 4070 SUPER виглядає досить органічною. Тут немає якихось технологічних проривів, лише чесна угода: платиш на 10% більше – отримуєш додатково 10+% продуктивності. Початково оцінюючи технічні характеристики GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ, можна було припустити, що у порівнянні з базовою GeForce RTX 4070 12 ГБ фактичне прискорення буде навіть дещо скромнішим. Але у цьому випадку збільшення обчислювальних блоків та місткості L2-кеша дало хороші практичні результати.

Після оголошення цінників для RTX 4070 SUPER та їх корегування для RTX 4070 потрібен певний час, щоб роздрібна вартість моделей отримала відповідність заявленому рівню. Звичайно, очікувати значень, вказаних для американського ринку ($599 та $549), точно не варто в Україні, тут мова про відносні показники. На поточний момент здається, що наявні у продажу GeForce RTX 4070 вже встигли дещо знизитись у ціні, а от цінники для GeForce RTX 4070 SUPER, які лише виходять на ринок, вищі бажаних.

Тому поки вибір між GeForce RTX 4070 12 ГБ та GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ залежить від того, скільки ви готові доплатити за додаткові 5–10–15% продуктивності. Загалом обидва варіанти є досить раціональними й не дивно, що з появою SUPER-версії розробники вирішили залишити у продажі базові моделі, знизивши на них ціну. Графічні адаптери гідно справляються з важкими проєктами у 1440p, а ось для Full HD виглядають вже дещо надмірними. До того ж слід враховувати, що для “розхитування” GeForce RTX 4070 SUPER може знадобиться процесор швидший за Core i5-14400F.