Ще до початку офіційного запуску Core i9-14900KS, групі ентузіастів вдалося розігнати новий процесор до 9117 МГц, встановивши черговий світовий рекорд. Дійство, до якого був залучений відомий шведський оверклокер Elmor, відбулось у штаб-квартирі ASUS у Тайбеї.

Під час експериментів було витрачено 600 літрів рідкого азоту та 100 літрів рідкого гелію. А чого ж вдалося досягти з таким ресурсом охолоджувача?

Експерименти проводились на платформі з материнською платою ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORECore . Шляхом поступових ітерацій, частоту Core i9-14900KS вдалося підвищити до 9117 МГц. Для цього знадобилось підняти напругу живлення CPU до 1,8 В та охолодити кристал чипа до -231С.

9117 МГц – це новий частотний рекорд для десктопних процесорів. Попередній – 9044 МГц – також був встановлений Elmor за допомогою Core i9-14900KF. Тепер чергова планка піднята на додаткові +73 МГц.

Одночасно зі встановленням частотного рекорду, ентузіастам ElmorLabs вдалось оновити оновити кращі показники у трьох оверклокерських дисциплінах:

PiFast: 6,79 c

SuperPi 1M: 3,768 c

PYPRIME 32B: 97,596 c

Наявний відеоряд дає змогу відчути атмосферу, що панує під час досягнення чергових оверклокерських рекордів.

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Декорація холу штаб-квартири ASUS (2018 рік)

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