На 10 липня запланована презентація Unpacked від Samsung, де компанія представить нові розумні годинники Galaxy Watch 7 та Watch Ultra, навушники Buds3 та Buds Pro, а також нові складані смартфони – Galaxy Flip6 та Fold6. І хоч до презентації ще залишається час, відомий інсайдер EvLeaks вже опублікував високоякісні рендери всіх майбутніх пристроїв Samsung.

На початку року у нас уже були рендери смартфонів Fold6 та Flip6 і з того часу змінилося небагато, але EvLeaks все ж показав нові кольори майбутніх смартфонів. Ми вже бачили Flip6 у зеленому кольорі, а тепер маємо перший погляд на варіанти у синьому та сірому.

З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung

Нагадуємо, що нещодавно у мережі також з’явилися характеристики майбутніх смартфонів Samsung. Як повідомляється, Flip6 матиме 6,7-дюймовий основний та 3,4-дюймовий зовнішні дисплеї, Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятор ємністю 4000 мА⋅год.

Fold6 також з’явився на нових рендерах у темно синьому та сірому кольорах. Нагадуємо, що смартфон отримає 7,6-дюймовий внутрішній та 6,3-дюймовий зовнішній дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятор ємністю 4400 мА⋅год.

З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung

 

EvLeaks поділився рендерами двох нових навушників – Galaxy Buds3 та Buds Pro, які мають дуже схожий дизайн з AirPods Pro. Однак поки окрім рендерів, іншої інформації про навушники небагато.

З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung
З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung

Також EvLeaks показав Galaxy Watch 7 та Watch Ultra. Watch 7 зберігає вже звичний для розумних годинників Samsung дизайн. Нагадуємо, що годинник отримає підтримку безпровідної зарядки потужністю 15 Вт, 3-нанометровий чип Exynos та 32 ГБ сховища.

З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung

Watch Ultra також має певні схожості з продуктами Apple, а саме з годинником Apple Watch Ultra. Преміальний розумний годинник від Samsung, який може коштувати близько $700.

З'явилися нові рендери розумних годинників, навушників та складаних смартфонів Samsung

Годинник отримає акумулятор ємністю 590 мА⋅год, титанове шасі та дисплей із сапфірового скла, який матиме пікову яскравість 3000 ніт. Також годинник може отримати додаткову кнопку.