На 10 липня запланована презентація Unpacked від Samsung, де компанія представить нові розумні годинники Galaxy Watch 7 та Watch Ultra, навушники Buds3 та Buds Pro, а також нові складані смартфони – Galaxy Flip6 та Fold6. І хоч до презентації ще залишається час, відомий інсайдер EvLeaks вже опублікував високоякісні рендери всіх майбутніх пристроїв Samsung.

На початку року у нас уже були рендери смартфонів Fold6 та Flip6 і з того часу змінилося небагато, але EvLeaks все ж показав нові кольори майбутніх смартфонів. Ми вже бачили Flip6 у зеленому кольорі, а тепер маємо перший погляд на варіанти у синьому та сірому.

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Нагадуємо, що нещодавно у мережі також з’явилися характеристики майбутніх смартфонів Samsung. Як повідомляється, Flip6 матиме 6,7-дюймовий основний та 3,4-дюймовий зовнішні дисплеї, Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятор ємністю 4000 мА⋅год.

Fold6 також з’явився на нових рендерах у темно синьому та сірому кольорах. Нагадуємо, що смартфон отримає 7,6-дюймовий внутрішній та 6,3-дюймовий зовнішній дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 та акумулятор ємністю 4400 мА⋅год.

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EvLeaks поділився рендерами двох нових навушників – Galaxy Buds3 та Buds Pro, які мають дуже схожий дизайн з AirPods Pro. Однак поки окрім рендерів, іншої інформації про навушники небагато.

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Також EvLeaks показав Galaxy Watch 7 та Watch Ultra. Watch 7 зберігає вже звичний для розумних годинників Samsung дизайн. Нагадуємо, що годинник отримає підтримку безпровідної зарядки потужністю 15 Вт, 3-нанометровий чип Exynos та 32 ГБ сховища.

Watch Ultra також має певні схожості з продуктами Apple, а саме з годинником Apple Watch Ultra. Преміальний розумний годинник від Samsung, який може коштувати близько $700.

Годинник отримає акумулятор ємністю 590 мА⋅год, титанове шасі та дисплей із сапфірового скла, який матиме пікову яскравість 3000 ніт. Також годинник може отримати додаткову кнопку.