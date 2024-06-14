Samsung представить новий складаний смартфон Galaxy Fold6 на презентації Unpacked наступного місяця, проте зараз у мережі вже з’явилися всі технічні характеристики пристрою. Про це повідомляє Smartprix.

Смартфон матиме 7,6-дюймовий внутрішній дисплей, який позначений як Dynamic AMOLED 2x з роздільною здатністю 2160 × 1856 пікселів. Ззовні буде 6,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 986 × 2376 пікселів. Обидва екрани матимуть частоту оновлення 120 ГЦ та підтримку S Pen.

Всередині Galaxy Fold6 матиме восьмиядерний Snapdragon 8 Gen 3 з Cortex-X4, що працюватиме на частоті 3,39 ГГц та кластером Cortex-A720 з 3,1 ГГц, а два менших Cortex-A520 матимуть частоту 2,2 ГГц. Чип також має графічний процесор Adreon із частотою 1 ГГц. Крім цього, смартфон матиме 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та сховище від 256 ГБ до 1 ТБ.

Пристрій також матиме потрійну камеру, куди входитиме 50-мегапіксельна ширококутна лінза з апертурою f/1.8, 12-мегапіксельна надширококутна камера з апертурою f/2.2 та 120-градусним полем зору, а також 10-мегапіксельний f/2.4 телеоб’єктив із трикратним оптичним та 30-кратним цифровим зумом. Крім того, смартфон отримає 10-мегапіксельну фронтальну камеру.

Galaxy Fold6 підтримуватиме запис відео з роздільною здатністю до 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, уповільнене відео з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду та уповільнене відео з роздільною здатністю 1080P зі швидкістю 240 кадрів на секунду.

Акумулятор у смартфоні буде такий же, як і у Galaxy Fold5 – ємністю 4400 мА⋅год, однак інформація про зарядку поки що відсутня. Також Galaxy Fold6 отримає Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3. Важитиме пристрій 239 грамів.

Крім того, вже відомі й ціни. Galaxy Fold6 зі сховищем 256 ГБ коштуватиме $1899,99, із 512 ГБ – $2019,99, а версії зі сховищем 1 ТБ обійдеться у $2259,99.

Також нагадаємо, що раніше цього року у мережі з’явилися рендери майбутнього смартфона.