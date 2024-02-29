Інсайдер OnLeaks на сайті Smartpix поділився першими рендерами наступного розкладного смартфона Samsung – Galaxy Flip6.

У розкритому варіанті смартфон матиме приблизно 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, розташований по центру отвір для селфі-камери та рамки, які майже ідентичні до Flip5.

В плані розташування кнопок та інших елементів на смартфоні тут все так само як і з попередньою моделлю, за винятком того, що в новому Flip6 з’явиться другий мікрофон.

У розкладеному стані Galaxy Flip6 матиме розмір 165,0×71,7×7,4 міліметра. Якщо в ширині та довжині змін немає, то товщина виросла на 0,5 міліметрів, що може означати кращу батарею, це також підтверджують характеристики.

На зовнішній стороні смартфона все теж без змін. Той самий 3,4-дюймовий дисплей та подвійна система камер як і у Flip5.

Як зовнішній, так і внутрішній дисплеї матимуть підтримку частоти оновлення 120 Гц та пікову яскравість у 1750 ніт, проте Samsung начебто нарешті зможе прибрати складку або ж зробити її менш помітною.

Щодо інших характеристик, то у Galaxy Flip6 використовуватимуть процесор Snapdragon 8 Gen 3, різні варіації обсягу оперативної пам’яті та сховища, а також нові функції штучного інтелекту Galaxy AI та Android 14 з One UI 6.0.

Як вже згадувалось раніше, смартфон стане трохи товстішим, тож компанія змогла додати сюди більшу батарею ємністю 4 000 мА•год (у порівнянні з 3700 мА•год у попередника). Стартова ціна складатиме $999.

Нагадуємо, що OnLeaks також поділився рендерами Samsung Galaxy Fold 6.