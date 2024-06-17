Напередодні презентації Unpacked від Samsung у мережі з’являється все більше подробиць про майбутні продукти компанії. Ми вже знаємо характеристики Galaxy Fold6, ціну Galaxy Watch 7 та 7 Ultra, подробиці про Galaxy Ring, тепер настав час розкладного смартфона Galaxy Flip6.

Видання Smartprix поділилося ціною та набором технічних характеристик Flip6. Перша за все – вартість. Версія з 256 ГБ сховища обійдеться покупцям у $1099, а за 512 ГБ – $1219.

Смартфон отримає 6,7-дюймовий основний дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Ззовні також буде 3,4-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 720×748 пікселів.

Galaxy Flip6 отримає процесор Snapdragon 8 Gen 3 та вже згадані 256 чи 512 Гб сховища. Акумулятор ємністю 4000 мА⋅год підтримуватиме зарядку потужністю 25 Вт. Також смартфон матиме Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 та USB 3.2 Gen 1 для швидко передачі даних.

Крім того, Flip6 отримає покращену 50-мегапіксельну камеру з лінзою з апертурою f/1.8. Ймовірно це така ж камера, що використовується у Galaxy S24, S24+, Fold5 та Fold6. Ультраширококутна камера залишиться незмінним — сенсор 12 МП з лінзою з діафрагмою f/2,2.

Фронтальна камера також залишиться незмінною. Galaxy Flip6 отримає ту саму 10-мегапіксельну камеру та лінзу з апертурою f/2.2 та без автофокуса. Серед іншого, смартфон записуватиме відео у 4K при 60 кадрах на секунду та у 1080P при 120 кадрах на секунду, або 240 кадрів на секунду для слоумо відео.