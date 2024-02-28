Відомий інсайдер OnLeaks поділився рендерами майбутнього смартфона Samsung – Galaxy Fold 6.

Складаний смартфон отримає повністю плаский дизайн. При цьому він має все ті ж знайомі елементи: три мікрофони та решітку динаміків зверху, а також порт USB-C, додаткові динаміки та мікрофон знизу, а також слот для SIM-карти зліва.

Ззаду смартфон матиме три камери, які на рендерах виглядають дещо більшими, ніж на попередній моделі Galaxy Fold 5, та виріз під селфі-камеру спереду. У розкритому вигляді вона захована під екран.

Діагональ внутрішнього дисплея складає 7,6 дюйма, а зовнішнього – 6,2. У розкритому стані смартфон матиме розміри 153,5×132,5×6,1 мм. Смартфон стане трішки коротшим, але ширшим за попередню модель.

Обидва Dynamic AMOLED-екрани Galaxy Fold 6 підтримуватимуть частоту оновлення 120 ГЦ із піковою яскравістю 2600 ніт. Внутрішній дисплей буде виготовлений з пластику та тонкого скла, а у зовнішньому використовуватимуть нове захисне скло Corning Gorilla Glass Armor.

Очікується, що всередині смартфон матиме процесор Snapdragon 8 Gen 3, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище стандарту UFS 4.0 ємністю до 1 ТБ. Система камер, ймовірно, залишиться незмінною й матиме набір із сенсорів з роздільною здатністю 50, 12 та 10 мегапікселів.

Ємність акумулятора та потужність заряджання також мають залишитися незмінними – 4400 мА•год та 25 Вт. На борту смартфона буде Android 14 з One UI 6.1.1, а термін підтримки становитиме 7 років.

Galaxy Fold 6 представлять на презентації Unpacked, яка має відбутися наприкінці липня.