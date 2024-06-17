У липні пройде презентація Unpacked від Samsung де компанія представить нові продукти Galaxy, зокрема розумні годинники та найдорожчий й перший у лінійці Ultra – Galaxy Watch 7 Ultra, який коштуватиме майже як флагманський смартфон Galaxy S24.

Як повідомляє 91Mobiles, оновлена модель розумного годинника Galaxy Watch 7 коштуватиме як і попередник, Watch 6, від $299 до $310 та буде доступний у трьох кольорах – Marbel Gray, Cream White та Graphite.

Водночас компанія вперше представить дорожчу модель – Galaxy Watch 7 Ultra, – яка коштуватиме від $699 до $710 та конкуруватиме з Apple Watch Ultra. Годинник буде доступний у кольорі Titanium Gray.

Така ціна Galaxy Watch 7 Ultra зокрема майже сходиться з вартістю Galaxy S24 який компанія пропонує на офіційному сайті за $799.

Напередодні також повідомлялося, що Watch 7 отримає підтримку безпровідної зарядки потужністю 15 Вт, 3-нанометровий чип Exynos, який попередньо має дати 20% приріст в енергоефективності та продуктивності у порівнянні з Watch 6. Також годинник матиме 32 ГБ сховища.

Модель Ultra матиме лише один колір та розмір – 47 мм. Чутки стверджують, що годинник отримає акумулятор ємністю 590 мА⋅год, титанове шасі та дисплей із сапфірового скла, який матиме пікову яскравість 3000 ніт. Також годинник може отримати нову кнопку для окремих дій.

Рендери годинників також з’явилися у мережі відомого інсайдера OnLeaks та видання Smarprix.

Нагадуємо, що нещодавно Samsung також офіційно представила дешевшу модель своїх розумних годинників – Galaxy Watch FE.