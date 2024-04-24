Framework, виробник модульних ремонтопридатних ноутбуків, отримав $18 мільйонів інвестицій та планує розширюватися й випускати “додаткові категорії продуктів”.

“У цьому новому раунді ми продовжуємо поглиблювати підтримку наших наявних клієнтів, розширюючи охоплення наших поточних продуктів і поширюючи на додаткові категорії продуктів, що дозволяє нам розширити можливості нових споживачів і компаній. Зрештою нам потрібно, щоб кожен у світі мав можливість придбати довготривалий продукт, незалежно від категорії”, – написав виконавчий директор компанії Нірав Патель.

Поки компанія не розповідає, в якому саме напрямку піде далі та не ділиться подробицями про майбутні продукти. Попри це, Патель зауважив, що одним з ключових інвесторів є Cooler Master, яка вже працювала разом із Framework над спеціальним кейсом для материнської плати ноутбука, що перетворювало його у ПК.

Патель зазначає, що зараз обидві компанії працюють над новими продуктами, але поки що без жодних подробиць.

Із-поміж іншого, Framework також почала приймати інвестиції від спільноти, але з певними обмеженнями.

“Інвестиції у стартапи – це приблизно найризикованіше місце для вкладення грошей, і, за статистикою, найімовірнішим результатом для будь-якої індивідуальної інвестиції в стартап на ранній стадії є його знецінення. Маючи це на увазі, як з моральних, так і з нормативних міркувань, ми обмежуємо участь фізичних та юридичних осіб, які відповідають кваліфікації акредитованого інвестора SEC”, – каже Патель.

Далі компанія також планує розширити свій штат та вже має вакансії на кілька ключових посад, включно з менеджером із маркетингу продукції та менеджером ланцюжка постачання.