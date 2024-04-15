Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США додало чотири китайські компанії до свого “чорного списку експорту” через їхню участь у придбанні чипів штучного інтелекту для китайської армії. Про це заявив Кевін Курленд, посадовець із контролю за експортом, під час слухань у Сенаті США.

До конкретних китайських компаній додано Linkzol Technology, Xi’an Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology і Sitonholy (Tianjin).

Нюанс у тому, що компанія Sitonholy є постачальником корпоративних рішень і хмарних послуг з Китаю. Вона продає апаратне забезпечення і пропонує хмарні та ігрові сервіси на основі технологій Intel і NVIDIA. У результаті американським компаніям, які співпрацюють з Sitonholy, тепер доведеться отримувати ліцензію на експорт від “Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США”.

З огляду на те, що китайська промисловість не готова замінити американські технології вітчизняною продукцією, для Sitonholy це – серйозний удар. Однак це також серйозний удар для американських компаній, оскільки Китай є важливим ринком для таких компаній, як AMD, Intel і NVIDIA.

Тим часом Sitonholy – не єдиний китайський партнер американських технологічних гігантів, але американські компанії ще повинні отримати ліцензії на експорт від уряду США.

Крім того, США запровадили обмеження щодо п’яти інших компаній, звинувачених у пособництві виробництву та закупівлі безпілотників, які використовували росія в Україні та підтримувані Іраном хусити під час нападів на судноплавство в Червоному морі. Серед компаній – Jiangxi Xintuo Enterprise і Shenzhen Jiasibo Technology, які пов’язані з військовими діями росії та Ірану.

Ці події відбуваються на тлі збільшення військових інвестицій Китаю, оскільки президент Сі Цзіньпін прагне до зброї “світового класу” до 2050 року. США, очевидно, вважають це загрозою в локальному та глобальному масштабі.