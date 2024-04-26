Уряд США заборонив провайдерам інтернет-послуг (ISP) втручатися в швидкість, яку отримують їхні клієнти під час перегляду веб-сторінок і завантаження файлів, відновивши жорсткі правила, скасовані за часів адміністрації Трампа та підготувавши основу для великої судової “битви” з індустрією широкосмугового зв’язку.

Правила мережевого нейтралітету, ухвалені Федеральною комісією зв’язку, забороняють таким провайдерам, як AT&T, Comcast і Verizon, вибірково прискорювати, сповільнювати або блокувати інтернет-трафік користувачів. Вони в основному відображають правила, ухвалені попереднім FCC у 2015 році та скасовані в 2017 році.

Провідні представники FCC заявили, що відновлення правил мережевого нейтралітету та перекласифікація провайдерів відповідно до Розділу II статуту, Конгрес надасть агентству FCC більш чіткі повноваження ухвалювати майбутні правила, які регулюють усе, від громадської безпеки до національної безпеки.

Мережевий нейтралітет стосується принципу, згідно з яким постачальники послуг інтернету повинні надавати доступ до всього вмісту та програм, незалежно від джерела, і не надавати перевагу чи блокувати певні продукти або вебсайти.