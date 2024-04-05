Google готує до запуску нову мережу Find My Device для Android, яка допоможе користувачам простіше знаходити втрачені пристрої. Компанія почала розсилати листи, анонсуючи реліз. Про це повідомляє 9to5Google.

Деякі користувачі отримали їх у четвер, 4 квітня. У повідомленні сказано, що реліз мережі Find My Device відбудеться через три дні, отже потенційно її почнуть розповсюджувати 7 або 8 квітня.

Мережа пошуку пристроїв для Android, яку Google анонсував ще минулого року, збирається використовувати величезну кількість пристроїв Android, щоб допомогти знайти зниклі телефони, навушники та трекери. Якщо пристрій буде оффлайн, то користувачу показуватимуть останнє відоме місцезнаходження.

Користувачі також отримуватимуть сповіщення, коли відбудеться повноцінний реліз мережі Find My Device, у якому за потреби зможуть відмовитися від участі.

Реліз цієї функціональності був відкладений через те, що Google та Apple працювали разом над галузевим стандартом, який допоможе уникнути використання мережі зловмисниками для відстеження переміщень інших людей.