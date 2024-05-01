Інженер-програміст, якого звільнили з Google у зв’язку з внутрішніми протестами в офісі компанії, стверджує, що техногігант помстився йому за те, що той просто спостерігав за акцією проти ізраїльського контракту. Про це пише The Verge.

Колишній співробітник, який побажав не називати своє ім’я, розповів про ситуацію, яка склалася у день протесту. Тоді близько обіду він зайшов до кімнати відпочинку на 10-му поверсі нью-йоркського офісу Google, щоб подивитися на акцію.

“Коли я прийшов туди, на підлозі сиділо близько 20 осіб. Я ні з ким з них не розмовляв, я розмовляв з людьми, які стояли, роздавали листівки, виконували інші функції”, – сказав він.

Потім, за твердженнями співрозмовника, він повернувся до свого робочого місця, а близько 17:00 знову прийшов до протестувальників.

“Я поспілкувався з ними хвилини чотири, на кшталт: “Боже мій, ви все ще сидите тут! Як справи?”, – розказав він.

Він закінчив робочий день, сидячи на сусідньому дивані, а наступного дня без проблем повернувся на роботу. Але вже ввечері отримав електронного листа від Google, в якому йшлося про його звільнення.

Водночас звільнений інженер-програміст каже, що з ним не зв’язувався відділ кадрів і не питав, чи брав він участь у протесті.

“Вони навіть не звернулися до мене, – підкреслив він. – Це був повний шок, я не мав жодного уявлення про те, що таке може статися”.

Нагадаємо, що недавно Google звільнив 28 працівників, які брали участь у 10-годинній сидячій акції протесту в офісах у Нью-Йорку та Саннівейлі проти зв’язків компанії з урядом Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що Google звільняє ще близько 20 працівників, які, за інформацією компанії, брали участь у протесті.