Попри те, що минулого року ігровий ринок мав тенденцію до зростання, загальна кількість часу, який гравці проводять в свіжих проєктах, зменшується. “Винуваті” в цьому старі хіти на кшталт Fortnite та League of Legends, які лише збільшують свою аудиторію.

2 квітня аналітична компанія Newzoo опублікувала свій другий щорічний звіт про ігрову індустрію, який серед іншого містить інформацію про те, у що люди грали та на що витрачали гроші протягом 2023 р.

Згідно з її даними, минулого року ринок комп’ютерних та відеоігор виріс і досяг $93,5 млрд доходу. Проте з більш детальної інформації стає зрозуміло, що все не так райдужно, як здається на перший погляд.

Так, на кожній платформі у топ10 ігор за кількістю щомісячної активної аудиторії велику кількість позицій займають старі хіти. Беззаперечним лідером став Fortnite, що посідає перше місце на всіх платформах, більша частина інших проєктів також вийшли дуже давно: Grand Theft Auto V, Roblox, Minecraft, Rocket League тощо.

З умовних “новинок” на ПК можна зазначити хіба що Counter-Strike 2 та останні частини Call of Duty, але CS2 порахована разом з CS: GO, а всі частини CoD йдуть одним пунктом. На великих консолях з нових ігор можна зазначити хіба що EA Sports FC 24 на PlayStation та Starfield — на Xbox, на Switch ситуація трохи краща, але непринципово.

Далі все стає ще гірше. Так, згідно з даними Newzoo, у 2023 р. 80% загального ігрового часу приходилося на 66 проєктів, і 60% з них — це ігри від 6 років та старші. При цьому на п’ять старих ігор – Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft, GTA V — припало 27% часу.

А як же грають у нові ігри? Не дуже активно. Так, лише 23% ігрового часу було витрачено на “нові” проєкти (до 2 років), причому понад половина з них — це насправді щорічні оновлення великих серій типу Madden або NBA. Лише 8% часу було витрачено на справді нові тайтли, такі як Diablo IV або Baldur’s Gate III.

Ситуація, м’яко кажучи, невтішна для гравців, що сумують за великими оригінальними однокористувацькими проєктами: видавці бачать, що ринок набагато краще сприймає регулярні оновлення багаторічних франшиз та безплатні ігри-сервіси с великою кількістю користувацького контенту.