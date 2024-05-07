Понад рік тому в одному з подкастів ми розповідали про зйомки документального фільму про розробку першого S.T.A.L.K.E.R., у яких брав участь один з редакторів “Межі”. Нарешті цей фільм, який отримав назву “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля” виходить на великі екрани.

“У 2001 році молоді київські розробники на чолі з Сергієм Григоровичем вирішують зробити найскладнішу гру в світі: реалістична графіка, відкритий світ і нетиповий сюжет довкола Чорнобильської зони. З початку промокампанії S.T.A.L.K.E.R. чекали сотні тисяч людей по всьому світу, але розробники стали заручниками своїх амбіцій. Вони безкінечно покращували гру та з року в рік переносили дату виходу. Але в один момент американському видавцю увірвався терпець. Це історія про індустрію відеоігор, любов до своєї роботи та проєкт, який перейшов межі екранів і став соціокультурним феноменом.” – йдеться в описі стрічки.

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На екрані своїми спогадами про роботу над S.T.A.L.K.E.R. та українську ігрову індустрію тих часів діляться безпосередні учасники розробки та люди, які спостерігали за процесом зі сторони: Андрій Прохоров, Олег Яворський, Олексій Ситянов, Олександр Кохановський, Володимир Корунчак, Олександр Новіков, Олександр Максимчук, Олег Данилов, Дін Шарп та інші.

Прем’єра стрічки, тривалість якої складає 77 хвилин, відбудеться вже 16 травня 2024 року.